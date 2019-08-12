Акции гонконгской Cathay Pacific падают на фоне увольнения сотрудников, участвовавших в протестах

Акции гонконгской авиакомпании Cathay Pacific подешевели более чем на 4% на фоне решения перевозчика уволить сотрудников, участвовавших в антиправительственных акциях протеста.

В минувшую пятницу Управление гражданской авиации Китая предписало Cathay Pacific снять с рейсов всех сотрудников, участвовавших в антиправительственных протестах. Регулятор обосновал свое требование тем, что подобные действия сотрудников авиакомпании «серьезно угрожают безопасности авиаперевозок, создали негативные социальные последствия и сделали полеты из Гонконга на материковый Китай более опасными». В результате компания отстранила от выполнения рейсов одного пилота, а также вовсе уволила двух сотрудников аэропорта Гонконга.

Протесты в Гонконге не прекращаются с начала июня. Поводом для возмущения граждан стал новый закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

Подробности — в публикации “Ъ” «Гонконг бастует против Китая».

Кирилл Сарханянц