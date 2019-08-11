Китай предписал гонконгской авиакомпании снять с рейсов персонал, участвовавший в массовых протестах

Управление гражданской авиацией Китая предписало гонконгской авиакомпании Cathay Pacific снять с рейсов, направляющихся в и из КНР, всех сотрудников, участвовавших в антиправительственных протестах. Как сообщает Reuters, регулятор обосновал свое требование тем, что подобные действия сотрудников Cathay Pacific «серьезно угрожают безопасности авиаперевозок, создали негативные социальные последствия и сделали полеты из Гонконга на материковый Китай более опасными».

Требование вступило в силу 10 августа. В самой компании ответили, что получили предписание и тщательно изучают его. «Мы получили директиву и изучаем ее очень тщательно. Мы относимся к этому серьезно и намерены следовать требованию. Безопасность наших пассажиров всегда будет в приоритете для Cathay Pacific. Мы не потерпим каких-либо действий и непрофессионального поведения, которые могут навредить безопасности перелетов»,— сообщает компания.

Протесты в Гонконге не прекращаются с начала июня. Поводом для возмущения граждан стал новый закон об экстрадиции, который, как считают протестующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

Подробности — в публикации “Ъ” «Гонконг бастует против Китая».

Кирилл Сарханянц