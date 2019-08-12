Алехандро Джамматтеи набирает более 56% голосов на выборах в Гватемале

Высший избирательный трибунал Гватемалы опубликовал первые результаты обработки данных с избирательных участков: лидер правоцентристской партии «Вперед» Алехандро Джамматтеи лидирует с 56% голосов. Данных о явке пока нет.

Главная соперница господина Джамматтеи Сандра Торрес, представляющая социал-демократический «Национальный союз надежды», получила 43,5% голосов.

Президентские выборы 2019 года уже четвертые, в которых Алехандро Джамматтеи принимает участие. Его основные политические лозунги — возвращение смертной казни в целях борьбы с организованной преступностью, борьба с бедностью ради снижения нелегальной миграции и борьба с коррупцией.

Подробнее о ситуации в Гватемале читайте в публикации “Ъ” «Бывшая первая леди против главного тюремщика».