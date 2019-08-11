Бывшая первая леди против главного тюремщика

Политика Гватемалы похожа на латиноамериканский сериал: многочисленные сюжетные линии, неожиданные повороты в судьбах героев, бурные страсти. 11 августа выяснится, кто станет новым президентом страны, уже 8-м в этом веке и 51-м за всю историю независимой Гватемалы.

Президент Гватемалы является одновременно главой государства и главой правительства. Согласно конституции страны, президентом может быть добропорядочный гватемалец старше 40 лет. Но есть еще одно конституционное требование, которое и породило политическую мыльную оперу. Президентский пост можно занимать только один срок.

Действующий президент Джимми Эрнесто Моралес Кабрера в феврале прошлого года заявлял: «Слава богу, что у нас нет переизбрания (президента.— “Ъ”)». Менее чем через месяц он же сказал, что хотел бы поработать еще один срок главой правительства. Возможно, в одном из двух случаев президент пошутил. Джимми Моралес Кабрера — профессиональный комик.

Действующий президент Гватемалы Джимми Эрнесто Моралес Кабрера Фото: Reuters

Биография действующего президента идеально укладывается в каноны латиноамериканского телесериала. Он родился в бедной семье. Когда Джимми было три года, его отец погиб в авиакатастрофе. Мальчику с раннего детства пришлось трудиться, продавая вместе с дедушкой на рынке бананы и одежду секонд-хенд. Получив диплом MBA, он тем не менее стал не бизнесменом, а телевизионным комиком. На экране он появлялся вместе со своим старшим братом Сэмми. Со временем комик стал также продюсером собственной программы. Затем вступил в крайне правую политическую партию «Фронт национальной конвергенции». Став ее генеральным секретарем, изменил имидж партии. Под лозунгами борьбы с коррупцией и приверженности национальным ценностям выиграл президентские выборы 2015 года, уверенно победив во втором туре Сандру Торрес, выдвинутую от Национального союза надежды (UNE). В 2017 году брат президента Сэмми и сын президента Хосе Мануэль были арестованы по подозрению в коррупции и мошенничестве.

Одновременно с первым туром президентских выборов 2019 года проводились выборы в парламент. На них партия UNE получила больше всего голосов избирателей и больше всего парламентских мандатов — соответственно 17,92% и 54 из 160. Партия UNE, позиционирующая себя как социал-демократическая и социал-христианская, была основана в 2002 году. На первых в ее истории всеобщих выборах 2003 года она получила столько же голосов избирателей, сколько на выборах 2019 года, но ее лидер Альваро Колом Кабальерос не смог стать президентом, проиграв второй тур. Выиграть выборы Альваро Колому удалось в 2007 году, что сделало его первым за 53 года президентом Гватемалы, придерживающимся левых взглядов. Ближе к истечению срока президентских полномочий Альваро Колом развелся со своей женой Сандрой Торрес Казанова, чтобы она могла участвовать в следующих выборах. Конституция Гватемалы не разрешает избрание на второй срок не только действующего президента, но и его родственников и членов семьи.

Несмотря на развод, к выборам 2011 года бывшую первую леди Сандру Торрес не допустили. В 2015 году ей разрешили участвовать в выборах, и она проиграла Джимми Моралесу. В этом году Сандра Торрес опять дошла до финала, то есть до второго тура. В своей политической программе она делает упор на борьбу с бедностью и создание новых рабочих мест в целях борьбы с массовой миграцией в США.

Кандидат в президенты Гватемалы Сандра Торрес Казанова Фото: Luis Echeverria, Reuters

В июле Гватемала подписала соглашение с США, по условиям которого она станет так называемой безопасной третьей страной. Мигранты, желающие получить убежище в США, должны подавать заявление в одной из таких стран, прежде чем пересекать границу. Кроме Гватемалы в число «безопасных третьих стран» должны войти Сальвадор и Гондурас.

Поддерживая политику президента Трампа в вопросах нелегальной миграции, кандидат в президенты Гватемалы Сандра Торрес также выступает против абортов и гей-браков. Что касается ее бывшего мужа, то в феврале 2018 года Альваро Колом был арестован вместе с несколькими бывшими членами его кабинета и обвинен в коррупции. В августе он был отпущен до суда под залог в размере 1 млн кетсалей (около $160 тыс.)

Соперник сеньоры Торрес во втором туре — Алехандро Эдуардо Джамматтеи Фалла. На выборы он шел от основанной им партии «Вперед» (полное название «Вперед за другую Гватемалу»). Медик по образованию, сеньор Джамматтеи занимался консалтингом и бизнесом, работал в сфере здравоохранения, пожарной охраны, транспорта, водоснабжения. С 2006 по 2008 год он возглавлял пенитенциарную систему Гватемалы. С этого поста он был снят бывшим мужем своей нынешней соперницы на выборах Сандры Торрес.

Кандидат в президенты Гватемалы Алехандро Эдуардо Джамматтеи Фалла (за трибуной) Фото: Luis Echeverria, Reuters

Впоследствии Джамматтеи был обвинен во внесудебной расправе над семерыми заключенными во время облавы в тюрьме «Павон» в 2006 году. До облавы тюрьма на протяжении десятилетия контролировалась заключенными. Охрана патрулировала периметр, но во внутренние дела тюрьмы не лезла. Заключенные строили личные дома, бассейны, открывали рестораны, бары, бордели, залы игровых автоматов, нарколаборатории. В штурме тюрьмы участвовали тысячи солдат и полицейских, были задействованы вертолеты. По официальной версии 2006 года, семеро заключенных оказали вооруженное сопротивление и погибли в перестрелке с полицией. По версии 2010 года, Джамматтеи и еще 19 высокопоставленных представителей силовых структур создали преступную организацию, занимавшуюся убийствами представителей организованной преступности без суда и следствия. После неудачной попытки получить убежище в посольстве Гондураса бывший глава тюремного ведомства был арестован. В мае 2011 года обвинения с Джамматтеи были сняты в связи с недостатком улик.

Президентские выборы 2019 года уже четвертые, в которых Алехандро Джамматтеи принимает участие. Его основные политические лозунги — возвращение смертной казни в целях борьбы с организованной преступностью, борьба с бедностью ради снижения нелегальной миграции и борьба с коррупцией. В первом туре Алехандро Джамматтеи получил 13,95% голосов. Его соперница почти вдвое больше — 25,54%. Тем не менее последние опросы общественного мнения показывают, что у бывшего тюремщика выше шансы на победу во втором туре.

Алексей Алексеев