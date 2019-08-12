Нефть утрачивает баланс

Мировой спрос на нефть в этом году вырастет лишь на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с), в январе—мае прирост был минимальным с 2008 года, следует из августовского прогноза Международного энергетического агентства (МЭА). Пока рынку не грозит переизбыток — участники сделки ОПЕК+ в июле выполнили ее условия на 134%, более того, потенциальный спрос на нефть картеля в ближайшие месяцы будет выше текущего уровня добычи. Однако ситуация изменится уже в начале 2020 года, когда США нарастят объемы поставок, предупреждают в МЭА.

Прирост мирового спроса на нефть в этом году будет еще ниже, чем ожидалось, и составит всего 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) — до 100,4 млн б/с (прогноз был вновь снижен на 100 тыс. б/с), говорится в ежемесячном обзоре МЭА по рынку нефти. В следующем году он может увеличиться до 1,3 млн б/с, но и эта оценка была понижена на 50 тыс. б/с. В мае (это последний месяц, за который доступны фактические данные по спросу) показатель в годовом выражении сократился на 160 тыс. б/с, а с начала года спрос вырос лишь на 520 тыс. б/с — это минимум с 2008 года.

«Мы и ранее выражали опасения относительно состояния мировой экономики, но на фоне усиления торговых разногласий и ожидаемого повышения тарифов ситуация становится еще менее определенной, поэтому вероятность дополнительного ухудшения прогноза выше, чем его улучшения»,— предупреждают в агентстве.

Хотя сейчас на рынке наблюдается временное снижение избытка нефти на фоне сокращения добычи участниками сделки ОПЕК+, другие производители вскоре нарастят поставки, так что в 2020 году на рынке будет достаточный объем предложения, следует из отчета. Прогнозный спрос на нефть картеля (рассчитывается как разница спроса и предложения остальных стран) в третьем квартале возрастет до 30,6 млн б/с — это на 940 тыс. б/с выше текущего уровня. Впрочем, уже в начале 2020 года этот показатель может снизиться до 28,4 млн б/с, полагают в агентстве.

По данным МЭА, в июле суммарное предложение нефти в мире сократилось не так значительно, как в предыдущие месяцы — на 60 тыс. б/с, до 100,2 млн б/с, но год к году добыча впервые с осени 2017 года показала снижение на 580 тыс. б/с. Поставки вне ОПЕК выросли за месяц на 160 тыс. б/с (год к году показатель был выше на 1,4 млн б/с). По итогам 2019 года их прирост составит 1,9 млн б/с (против 2,8 млн б/с годом ранее), но в 2020-м ускорится до 2,2 млн б/с, прогнозируют в агентстве.

Поставки ОПЕК в июле упали еще на 190 тыс. б/с — до 29,71 млн б/с, в том числе Саудовская Аравия сократила добычу на 120 тыс. б/с (до 9,65 млн б/с — минимума с февраля 2015 года), Иран — на фоне действия санкций — на 50 тыс. б/с (до 2,23 млн б/с), Венесуэла — на 60 тыс. б/с (до 810 тыс. б/с). Суммарно участники сделки ОПЕК+ перевыполняют ее условия пятый месяц подряд, в июле эти страны добывали 43,85 млн б/с, тогда как соглашение предусматривает уровень в 45,46 млн б/с, таким образом, сокращение составило 134% от плана (против 118% в июне). В России добыча за месяц сократилась на 10 тыс. б/с, до 11,48 млн б/с, что соответствует выполнению сделки на 116%.

Татьяна Едовина