Торговая война с баррелем

Торговая война между США и Китаем, которая может привести к уменьшению спроса на нефть, заставляет экспертов пересматривать ценовые прогнозы. Так, аналитики агентства Fitch Solutions прогнозируют среднюю цену на Brent в 2019 году $65–67 за баррель с потенциалом снижения к 2022 году до $60 за баррель. Опрошенные “Ъ” эксперты в целом согласны с такой оценкой, но не ожидают падения цен на нефть ниже $50 за баррель. При этом влияние сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, по мнению аналитиков, со временем будет ослабевать.

На фоне торговой войны между США и Китаем эксперты стали снижать прогнозы цены на нефть. По версии Fitch Solutions, средняя цена на Brent в этом году будет составлять $67 за баррель вместо ранее ожидаемых $70. Более того, если до сих пор Fitch Solutions ожидало роста цены в 2020–2021 годах до $76 и $80 за баррель, то теперь предрекает ее снижение до $65 и $61 за баррель соответственно. По мнению экспертов, торговый конфликт между США и Китаем, которые являются крупнейшими потребителями нефти в мире, может стать главной причиной замедления экономического роста, снижения глобального спроса на нефть и падения нефтяных котировок (так, 5 августа цены на нефть опускались ниже $60 за баррель).

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Очередной виток торгово-экономического кризиса между двумя странами произошел 1 августа, когда президент США Дональд Трамп неожиданно объявил о введении с 1 сентября пошлин в 10% на остающийся необложенным объем китайского импорта в размере около $325 млрд, несмотря на договоренности о торговом перемирии, достигнутые на двусторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в конце июня.

Между темпами спроса на нефть и ростом мирового ВВП есть сильная корреляция, поясняет Дмитрий Маринченко из Fitch: сильное замедление экономики при продолжающемся росте добычи сланцевой нефти в США может привести к перепроизводству и падению цен относительно текущего уровня. «Наш базовый сценарий, подразумевающий, что рецессии удастся избежать,— $65 за баррель Brent в среднем по этому году, $62,5 — в 2020 году и $60 в 2021-м»,— говорит аналитик. «Мы также сейчас занимаем более осторожную позицию по нефтяным котировкам: теперь мы видим Brent на уровне $65 за баррель на горизонте до конца 2019 года против предыдущего прогноза $70 за баррель»,— отмечает Ангелина Глазова из «Атона». Минэнерго США 6 августа также немного понизило свои ожидания по ценам: спотовые цены на нефть марки Brent составят $64 за баррель во второй половине 2019 года и $65 за баррель в 2020 году.

Считается, что ключевой причиной поддержания нефтяных цен и снижения их волатильности является пакт ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, несмотря на то что США в таких условиях продолжают наращивать производство сланцевой нефти (около 11,7 млн баррелей в сутки в июле). По мнению Дмитрия Маринченко, даже при сильном замедлении мировой экономики цена на нефть вряд ли опустится устойчиво ниже $50 — при таких низких ценах добыча сланцевой нефти начнет сокращаться, и баланс восстановится. Есть вероятность, что сделку ОПЕК+, которая пока действует до апреля 2020 года, нужно будет продлевать и на следующий год, чтобы избежать профицита, замечает господин Маринченко. Соглашение по сокращению добычи ОПЕК+, конечно, создает противовес, но в текущей форме оно не подразумевает существенного сокращения производства нефти, рассуждает Ангелина Глазова, поэтому оно будет скорее обеспечивать уровни поддержки для нефтяных котировок, нежели вести к их укреплению.

Во втором полугодии спрос на нефть традиционно растет, однако в этом году он может оказаться слабее из-за торговых войн даже на фоне приближающегося ужесточения требований к уровню серы в судовом топливе в 2020 году, отмечает Михаил Шейбе из Sberbank CIB. Текущие прогнозы крупнейших аналитических агентств говорят о необходимости ОПЕК в 2020 году снизить добычу относительно текущих уровней еще на 0,6–0,8 млн баррелей в сутки для поддержания баланса на рынке, продолжает он. По его мнению, в долгосрочной перспективе влияние сделки ОПЕК+ на цены и мировую конъюнктуру, вероятно, будет ослабевать на фоне роста добычи в Северной Америке и замедления темпов роста спроса на нефть.

Дмитрий Козлов