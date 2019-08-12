МЧС предупредило о ливнях в Иркутской области

В понедельник, 12 августа, местами в Иркутской области ожидаются сильные дожди, в северных районах сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, сообщает региональное МЧС. По области — усиление северо-западного ветра до 15–20 м/с.

В северо-восточных и Киренском районах ожидаются высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

Власти Иркутской области полагают, что третья волна сильного паводка в регионе маловероятна. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что «осеннее повышение уровня воды всегда существует», но оно будет «в два раза меньше».

Напомним, 25 июня в области началось сильное наводнение. Вода затопила около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах. Примерно 3,5 тыс. домов не подлежат восстановлению. Погибли 25 человек.

О ситуации с паводками — в материале “Ъ”.