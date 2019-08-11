Иркутская область не ожидает третьей волны обильного паводка

Власти Иркутской области полагают, что третья волна сильного паводка в регионе маловероятна. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил, что «осеннее повышение уровня воды всегда существует», но оно будет «в два раза меньше».

«Ученые, гидрологи, с которыми мы говорили, отмечают, что вероятность ничтожна, что будет третий раз такое же наводнение»,— сказал господин Левченко (цитата по ТАСС).

Напомним, сильное наводнение в Иркутской области началось 25 июня. Вода затопила около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах. Примерно 3,5 тыс. домов не подлежат восстановлению. Погибли 25 человек. В регион приезжал президент России Владимир Путин. Он раскритиковал работу по ликвидации последствий паводка и назвал ее «неудовлетворительной».

О ситуации с паводками в Иркутской области — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».