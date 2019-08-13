На Привокзальную футбол отправился

День физкультурника в 2019 году начальник исправительной колонии №4 в Алексеевке Белгородской области Сергей Плясов, страстный болельщик футбола, явно запомнит на всю жизнь. Наверное, задержится этот день в памяти и у всего руководства регионального ФСИН, примерно у тысячи заключенных ИК и, конечно, у ряда игроков команды «Салют» из облцентра. 10 августа они встретились в мини-футбольной баталии со сверх мотивированной командой колонии «Золотой лев», костяк которой составили экс-игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, мечтающие об условно досрочном освобождении. Ребятам из «Салюта» повезло – они уступили отбывающим наказания только два мяча (2:4) и отыграли без травм, а после матча их покормили и вернули на свободу. Звездные же участники команды победителей смогут выйти не раньше чем через месяц.

На улице Привокзальной «майонезной столицы России» Алексеевке 10 августа было особенно многолюдно. У дома №7, от которого начинается длинный забор с колючей проволокой, проезд перекрывали машина полиции и два вооруженных сотрудника ФСИН, усиленные черной, немецкой овчаркой. Чуть правее них была еще и вышка с автоматчиком. К девяти утра у импровизированного поста собралось 56 журналистов (не считая водителей). Все они откликнулись на инициативу УФСИН по Белгородской области, прошли отбор пресс-службы ведомства и прибыли на одно из мероприятий фестиваля летних видов спорта «Преодолей себя». На повестке дня был матч по мини-футболу (пять на пять), продолжительностью два тайма по 20 минут, между местной командой «Золотой лев» (он же символ Белгородчины, есть на гербе) и профессионалами из зоны «Центр» третьего по силе дивизиона Чемпионата России – белгородского «Салюта».

За толпой с камерами и фотоаппаратами настороженно наблюдали проходящие мимо люди с чемоданами и перегруженными сумками, приехавшие на свидания с осужденными. Примерно в половину одиннадцатого, после инструктажа о поведении на режимном объекте, сдав телефоны и другие гаджеты с сим-картами и без, журналисты группами по 10 человек начали проходить на территорию колонии. Чуть раньше КПП миновал генеральный директор «Салюта» Александр Щеглов. Он пояснил, что несмотря на обидный проигрыш накануне в ПФЛ, команда решила приехать в колонию и «просто показать пример здорового образа жизни». «Представители судейской команды есть?», - в этот момент прокричали перед входом в ИК. Никто не отозвался, но судей тут же нашли в толпе и увели первыми.

«Победит дружба?», - интересовались у сопровождающих сотрудников колонии. «Не факт, «Салют» привез не весь основной состав»,- отвечали те серьезно. «На день надо смотреть, как на маленькую жизнь», - цитата Максима Горького первой встречала всех, кто выходил на плац колонии из КПП. Ближе к физкультурному городку агитация носила спортивную тематику. «Алкоголь - развлечение для бедных, наркотики - для слабых, спорт - для сильных», сообщали плакаты, давая понять, что в ИК-4 в почете - богатые и здоровые.

Из-за матча осужденным перенесли выходной день с воскресенья на субботу. Любопытные зрители в робах (всего в колонии отбывают наказание около тысячи человек) в несколько рядов сидели на центральной «трибуне» и стояли за одними из ворот. Поле представляло собой плоскую насыпь из чернозема, размещенную на фундаменте снесенного барака и обнесенную забором из сетки-рабицы. По периметру поля даже успела вырасти и сохраниться редкая трава. У входа на площадку размещалась небольшая крытая трибуна, на которой находилось руководство колонии и регионального УФСИН, районные чиновники и протоиерей Кирилл Ёлкин. Никаких скаутов из клубов Премьер-лиги и футбольных агентов замечено не было.

Команда номинальных «хозяев» поля в черных футболках и трусах чеканила мячи. Александр Кокорин о чем-то увлеченно переговаривался в центре поля с игроками «гостей», которые были полностью в белом. Перед приветственным построением местные игроки надели синие футболки с «золотым львом» у сердца. «Главное – победа, -подбадривал Павел Мамаев одноклубников. – ’’Золотой лев’’- вперед»! Затем еще раз было объявлено, что матч проходит в рамках соревнований УФСИН по летним видам спорта, в которых помимо футбола, есть легкая атлетика и шахматы, а всего участвуют 1800 человек. Начальник регионального управления ведомства Игорь Видашев предупредил, что «кто бы ни победил, в выигрыше будут все»: «Все получат заряд эмоций, даже в сложных условиях не надо отчаиваться, а важно стремиться к лучшему. И пусть победит сильнейший»!

Кирилл и Александр (с первым номером на футболке) Кокорины, как и Павел Мамаев (номер пять) вышли в основном составе «львов». Всего в их команде было 14 человек, включая седого старца в сандалиях. Его все называли «тренером» и отправляли здороваться с судьями, а потом и получать призы. «Давайте ребята, без травм»,- попросили судьи. Павел сразу начал играть жестко, хоть и технично, оставался на позиции последнего защитника, но и помогал в нападении. «Хорош Паша!», - кричали болельщики. Хозяева с первых минут включили прессинг по всей площадке и буквально выдавливали с нее профессионалов, а после удара Павла с левого фланга мяч рикошетом попал в сетку ворота «Салюта». Трибуны загудели, «УДО ближе»,- донеслось с одной из них. Команда гостей после нескольких подкатов и встреч в корпус начала приходить в себя и огрызаться. «Передавай игрока, говорите больше, подсказываем во время матча»,- командовал уже Александр Кокорин. «Жестче»,- требовал Мамаев.

Игра держала в напряжении. Вот штрафной на половине поля «Салюта», Кокорин как обычно чуть подвигает мяч вперед, но не бьет, а дает тонкий пас на второго номера. «Коля, попадай!», - реагируют болельщики. Но у второго номера получается «обрез» и начинается атака гостей, после которой два удара подряд следуют по воротам хозяев. Голкипер выручает. «Пацаны, так играть нельзя», - расстраивается Павел Мамаев. Он сам идет в подкаты по всей площадке и очень скоро с головы до ног оказывается в пыли. Звучит свисток на перерыв. «Проигрывать нельзя»,- настраивает Мамаев и просит воды.

Пока команды отдыхают, глава регионального УФСИН делится с "Ъ" впечатлениями от звездных сидельцев. «Шанс на УДО есть у каждого, все зависит от поведения, я препятствий не вижу, - рассказывает Игорь Видашев. - Они образцово себя ведут. Было несколько личных просьб, не нарушающих законодательство, и все. Сейчас суд запросил у ИК документы на них, в понедельник-вторник их предоставим. Дальше все от суда зависит. Но за время содержания в колонии ребята режим не нарушали, библиотеку и храм активно посещают. При положительном решении, ориентировочно с 10 до конца сентября могут выйти». «Были определенные опасения, когда их к нам отправили, но они не оправдались. Ребята вполне адекватные, - добавляет полковник Видашев. - Я не футбольный болельщик, больше за боевое искусство, по мне, наверное, видно. Но спорт приветствую в любом виде». По данным начальника УФСИН, всего в пенитенциарных заведениях Белгородчины содержатся около 6 тыс. человек. В ИК-4 перевоспитываются «первоходы», совершившие преступления средней степени тяжести. Примерно на 90% это «крадуны» (158 УК РФ) и «наркоманы» (228 УК РФ»), «в основном молодежь».

Начальник колонии Сергей Плясов тоже уверен, что «воспитательная работа сказалась» и «ребята изменились, в основном духовно». «Первого августа у нас прошел здесь турнир по футболу между командами УФСИН. "Золотой лев" занял первое место, переиграв в финале команду сотрудников нашей колонии 4:2. Саша стал лучшим бомбардиром. Мотивация у них - какая следует, я ж болельщик страшный!» - признается подполковник Плясов. В это время к нему подходит Мамаев и просит возобновить матч, «а то мы остынем».

Во втором тайме прессинг Кокорина-старшего приводит к тому, что гости срезают мяч в свои ворота. Но вскоре главная звездочка «Салюта» Александр Агеев отыгрывает один мяч. Тут же Мамаев берет игру на себя, чуть проходит центр поля и хлестко бьет в «девятку» - 3:1. Через несколько минут судьи назначают штрафной за задержку Александра. Низом точно пробивает Мамаев и оформляет разгром. Александр Агеев до конца встречи успевает отыграть еще только один мяч. После финального свистка трибуны ревут, а начальник колонии от своего имени объявляет благодарность всем футболистам «Золотого льва». Лучшим игроком организаторы матча называют Александра Кокорина, лучшим вратарем – голкипера хозяев Николая Долгинцева (говорят, он когда-то сам играл за «Салют», а потом по «народной статье» попал в ИК), бомбардиром – Мамаева.

Вместе с другими «официальными лицами» матча к экс-игрокам сборной за автографами подходят судьи. Кокорин благодарит их за работу. «Что ж мы не знаем, как судить, мы в футболе понимаем»,- улыбаются они. «Возможно все - и в колонию попасть, и в сборную России»,- философствует в это время Мамаев. Чуть в стороне за общением журналистов с игроками наблюдает глава Алексеевского городского округа Станислав Сергачев. «Никогда еще район не знал такой славы, - улыбается он. – Может, еще кого-нибудь к нам направят».

Вскоре футболистов отпустили принять душ и в библиотеку, где их ждал общий обеденный стол. Журналистам же показали недавно отремонтированное здание восьмого отряда, в котором содержатся братья Кокорины и Павел Мамаев. В «спальном помещении» на втором этаже установлены 22 койки и шкафчики для личных вещей. «На каждого осужденного два квадратных метра»,- пояснили сотрудники ИК. По их словам, Кокорины и Мамаев не только тренируются по полтора часа раз в день с 18.30, но и стали членами православного общества, в полном объеме выполняют норму выработки при упаковке «Касперов» – одноразовых костюмов для животноводов. В библиотеку ребята чаще обращаются за произведениями Федора Достоевского, недавно взяли «Записки из Мертвого дома» и «Бесов». И главное, у каждого из них теперь по два поощрения в характеристике, а до суда остается время заработать и третье. Идеальное количество для УДО.

Андрей Цветков