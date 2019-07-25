«Футбольная инфраструктура является лицом любого клуба»

В первых четырех турах нового сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский ФК «Факел» лишь однажды смог поразить ворота соперников, дважды оставил свои ворота нераспечатанными, заработав всего два очка. О том, почему нынешнее руководство клуба верит в успешный результат по итогам первенства и что нужно «Факелу» для экономического развития, “Ъ-Черноземье” рассказал генеральный директор ФК, известный футбольный функционер Роман АСХАБАДЗЕ.



— Вы уже обозначили минимальную задачу «Факела» на сезон — остаться в ФНЛ по спортивному принципу. Но что вас тогда привлекло в клуб? Профессиональных амбиций у команды явно совсем немного.

— В Воронеж меня привлекли, прежде всего, болельщики клуба, его бренд и история — в такой атмосфере приятно работать любому спортивному функционеру. Поэтому считаю, что и Сергей Оборин (главный тренер. — „Ъ“), пришедший в клуб по аналогичным причинам, сможет вывести «Факел» на новый уровень, несмотря на то что у многих игроков команды дебют в ФНЛ. Например, в первом матче против московского «Торпедо» на поле вышел нападающий Роман Пухов. Он практически поразил ворота соперников. Считаю, таким игрокам посчастливилось поработать с настолько тактически подготовленным тренером, как Оборин. Он игру «Факела» после первого матча анализировал шесть часов. Таких усидчивых людей я не встречал.

Асхабадзе Роман Гурамович Родился 26 января 1983 года. Стал наиболее известен по работе в московском «Спартаке», где начинал карьеру в качестве переводчика, а в 2013 году в возрасте 30 лет был назначен гендиректором. В 2015-м господин Асхабадзе был уволен, тогда «Спартак» занял шестое место и не попал в еврокубки. После этого специалист часто выступал в СМИ как эксперт.

— Начали ли вы переговоры с потенциальными спонсорами «Факела»?

— Времени прошло пока очень мало, за пару недель до начала сезона в ФНЛ мы успели только собрать команду. Понятно, что чем «Факел» будет выше в таблице, чем увереннее будет играть, тем интерес к нему со стороны возможных спонсоров будет выше, вести переговоры с ними будет проще. Сейчас многолетний партнер клуба — компания «ТНС-Энерго» остается в том же статусе для «Факела». В перспективе мы планируем пообщаться с потенциальными спонсорами, проанализировав, какие компании есть в регионе. Постараемся предложить им пакетные предложения, в том числе с визуализацией их бренда рядом с символикой команды. К сожалению, в работе со спонсорами для нас есть ряд объективных ограничений. Это, прежде всего, футбольная инфраструктура, которая изжила себя. Обычно же она является лицом любого клуба. Речь идет в первую очередь о Центральном стадионе профсоюзов, который просто очень старый и сам по себе ограничивает различные клубные активности.

— В клубе уже есть люди, которые будут отвечать за эти «активности»?

— Пока в «Факеле» нет должности коммерческого менеджера, который должен, к примеру, отвечать за развитие билетных программ. Но я не сторонник привлечения людей со стороны, поэтому попробуем пока использовать внутренние резервы для решения задач подобного рода. Мне легче обучить человека, чем в такой благодатный край кого-то привозить. Но я хотел бы видеть в клубе сильные пиар-департамент и коммерческий отдел. Только в таком случае «Факел» будет зарабатывать себе сам.

Но бюджет пока у нас не увеличивается по сравнению с прошлым сезоном — 220–230 млн руб., в этих рамках мы и будем работать.

— В прошлые сезоны финансирование «Факела» было, мягко говоря, не всегда стабильным, почему вы уверены, что в этом сезоне партнер будет проявлять себя иначе?

— «ТНС-Энерго» — это партнер, благодаря которому клуб сегодня существует. Не возьмусь говорить, что в прежние сезоны финансирование было нестабильным именно по вине партнера. У меня есть другая точка зрения, в частности, после проведенного аудита ФК. Если партнерам, наблюдательному совету команды не предоставляется открытый, правильный финансовый план по реализации любых ее активностей, люди не видят, на что средства должны тратиться. Прозрачность и открытость бюджета подстегивает партнера к финансовой стабильности. К тому же это вопрос переговоров.

ФК «Факел» Футбольный клуб «Факел» (Воронеж) был основан в 1947 году, а свое нынешнее название впервые получил в 1977-м. Выступал в Высшей футбольной лиге СССР в 1961 и 1985 годах... Читать далее

— Если возвращаться к вопросу инфраструктуры, чем вас не устроила многолетняя база «Факела» в микрорайоне Тенистый, от которой клуб фактически отказался?

— Ее несоответствие современным нормам — это просто факт. И эта база тоже не является собственностью клуба. Причем она не по вине кого-то себя изжила, а просто в силу течения времени. На данный момент профессиональная футбольная команда там не может располагаться и полноценно готовиться. Поэтому было принято решения с помощью областных и городских властей организовать тренировки команды на муниципальном стадионе «Чайка». Что касается базы в Тенистом, если будет принято решение о проведении ее реконструкции, мы будем только за. Сегодня же каждый игрок команды живет в съемной квартире в Воронеже, это нормальная практика.

— Рассматривается ли смена домашней арены «Факела», например, на одноименный стадион, который находится в региональной собственности?

— Я не знаю, где в городе еще есть арена, которая соответствует всем нормам ФНЛ и находится в лучшем состоянии, чем Центральный стадион профсоюзов. Я такую не видел. Состояние того же стадиона «Факел» в разы хуже. Но ни один из перечисленных объектов не является собственностью клуба, поэтому мне будет некорректно говорить о каких-то их перспективах. Мы свою позицию высказали наблюдательному совету во главе с губернатором Александром Гусевым, но он все эти проблемы и без нас знал. Сегодня мы рады тренировкам на «Чайке», где инфраструктура соответствует всем современным нормам. Ну а на стадионе профсоюзов в первую очередь надо решать проблему с полем.

«К сожалению, в работе со спонсорами для нас есть ряд объективных ограничений. Это, прежде всего, футбольная инфраструктура, которая изжила себя» Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

— Одна из претензий болельщиков в прошлом сезоне касалась элементарной организации питания во время матчей…

— Я в курсе. В подтрибунных помещениях стадиона, к сожалению, из-за их состояния тяжело установить какие-то цивилизованные точки быстрого питания. Практически невозможно. Но мы с первого матча на центральной и восточной трибунах стадиона организовали элементарные вещи — лоточники продают там напитки и бутерброды. Клуб на этом не зарабатывает пока ни копейки, так как сегодня задача создать элементарные условия для болельщиков. Мы знаем и про просьбы об атрибутике, но у клуба на это сейчас просто нет финансирования. «Факел» не может позволить себе открыть флагманский магазин, так как необходимы будут очень большие вложения. А я понимаю, что магазин должен быть большой, находиться на стадионе и принадлежать клубу, но на это нужны особенно большие средства на первом этапе. Я не вижу проблем, чтобы в нем работали сами болельщики. Все это понимаю, как и то, что по факту такой магазин будет нескоро. Так как мы должны сначала понять, что в дальнейшем будет с инфраструктурой клуба в целом.

— «Факел» пока не может победить, хотя четыре первых матча команде повезло играть в родных стенах. Насколько велико ваше доверие главному тренеру?

— О каких-либо кадровых решениях сейчас говорить неуместно, не та ситуация сейчас. У нас есть доверие Сергею Оборину, есть понимание сложной ситуации, в которую он согласился прийти, и мы всячески готовы его поддерживать.

— По какой причине тренерский штаб покинул известный воронежский футболист Александр Щеголев?

— Все окончательные решения по игрокам и составу тренерского штаба принимает исключительно главный тренер. Мы никогда не будем в такие вопросы лезть. Это находится только в его ведомстве. Ведь вся ответственность за результат лежит исключительно на главном тренере команды. И если его ограничить в праве выбора, то потом и спрашивать с наставника за результат не будет возможности.

— Сколько средств сегодня выделяется на молодежный состав «Факела»?

— В рамках текущего бюджета клуба мы стараемся содержать и дублирующий состав. Два игрока из «Факела-М» подписали полноценные контракты с основной командой. Это и есть результат нашей только начинающейся, почти что месячной работы с молодежью. Ребята прошли сборы со взрослыми игроками и получили возможность проявить себя. Вообще цель игроков молодежки в профессиональном футболе только одна — попасть в основной состав.

Мы будем следить за всеми молодыми воронежскими футболистами. Это основная работа и самая сложная, очень трудоемкий процесс.

— Познакомились ли с составами областных команд, которые выступают в ПФЛ — лискинским «Локомотивом» или «Атомом» из Нововоронежа?

— Нет, с другими клубами региона еще не встречались. Но у нас в планах собрать тренерский совет, на который мы хотим пригласить представителей всех детский футбольных школ области. Лишь бы нам позволила это инфраструктура. Вместе с ними мы хотим проводить просмотровые сборы детей на воронежском стадионе. Первый шаг в этом направлении — уже запланированный селекционный сбор ребят 2002-2003 годов рождения из всех футбольных школ Воронежа и области, который запланирован на «Чайке» с 4 по 6 августа. Управлять им будет тренерский совет «Факела» во главе с наставником первой команды клуба Сергеем Обориным.

— Знакомились ли вы с концепциями развития «Факела», которые готовили ваши предшественники?

— Мне их никто не показывал.

Беседовал Андрей Цветков