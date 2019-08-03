«Россия на деле оказалась державой латиноамериканских вкусов»

35 лет назад на американском телеканале NBC вышел первый эпизод «Санта-Барбары». В России показ сериала начался лишь в 1992 году, к тому же только с 217-й серии, однако это не помешало ему продержаться в эфире десять лет, завоевав большую популярность у телезрителей. “Ъ” решил спросить у работников кино и телевидения, скучают ли они по мыльным операм.

Вадим Андреев, актер, мастер дубляжа:

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

— Да как-то не очень скучаю. Я озвучил около 70 серий «Санта-Барбары» и честно скажу, это была такая «клюква развесистая», местами просто ужасающая! Но народ ее смотрел, тогда вообще был дефицит фильмов, у нас ничего не снимали, люди зависали на просмотрах мексиканских, венесуэльских «творений». Признаюсь, однако, что меня в те тяжелые годы эта работа спасла от голодной смерти, и я за это «Санта-Барбаре» благодарен, как благодарен и последовавшим потом нашим первым отечественным мыльным операм — «Трое против всех», «Трое против всех-2», «Ундина», «Кармелита», в которых я опять начал сниматься. В дубляже были и другие работы, моим голосом говорили Микки Рурк, Эдди Мерфи, Брюс Уиллис. Последним был ослик в «Шреке», и слава богу, после этого уже много лет подобной работы у меня не было. Я наелся подобным «творчеством» и никакой ностальгии по тем годам не испытываю.

Юрий Стоянов, актер:

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

— Нет, не скучаю. С самого зарождения жанра, с самых первых мыльных опер, которые появились, мне было ну крайне неинтересно. Я никогда их не смотрел, и это никогда не входило в сферу моих интересов. Никогда! Да, есть люди, которым мыльные оперы нравятся, но мне лично — нет. Это, мягко говоря, не мой формат.

Александр Акопов, президент фонда «Академия российского телевидения», бывший гендиректор телеканала «Россия» (РТР):

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

— Признаюсь, очень по ним соскучился и надеюсь, что этот жанр вернется. Я смотрел тогда почти все мыльные оперы — конечно, не каждый день и не все серии подряд, но много. И еще могу сказать, что виновен, потому что принимал активное участие в закупке «Санта-Барбары». При мне она начиналась, при мне и закончилась. Почему мы выбрали и купили именно ее? Да потому, что в то время это было самое яркое явление в этом жанре. К сожалению, вследствие классической осторожности телевизионного канала NBC в 1992 году «Санта-Барбару» сняли с эфира, после чего многие мировые каналы стали обезьянничать и убирать мыльные оперы из прайм-тайм, что, безусловно, было ошибкой. Есть такие истории, которые ты посмотрел и быстро забыл, а есть такие, в которые хочется верить. Сейчас, как принято говорить, таких уже не делают, поэтому люди и скучают по подобным мыльным операм.

Елена Драпеко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре:

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Нет, я предпочитаю более жесткое кино, а мыльные оперы — это такой жанр дамской мелодрамы, наверное, его многие любят. Мой любимый сериал — «Морские дьяволы». До этого у нас были замечательные сериалы «Вечный зов», «Тени исчезают в полдень», но они были построены по законам драмы. «Санта-Барбара» — это в свое время, конечно, было явление, в течение десяти лет эта картина выходила на экраны, и мы все привыкли к мыльным операм. Существует целый фан-клуб поклонников этого фильма. Они время от времени собираются и приглашают актеров, одна моя подруга тоже ходит на такие встречи — это очень трогательно. Сегодня даже молодые люди — члены и поклонники этого клуба. Я считаю, что для российского общества сериал сыграл большую роль. Моя подруга, заслуженная артистка России Елена Ставрогина, озвучивала главную роль в «Санта-Барбаре» и рассказала, что на киностудию пришло письмо от пожилого человека. Он писал, что выходит уже 300-я серия, он боится не дожить до конца и очень просит сказать ему, чем закончится сериал.

Леонид Парфенов, журналист, телеведущий, бывший главный продюсер НТВ:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— До мыльных опер советское ТВ полагало, что несет культуртрегерскую миссию, и Михаил Козаков на нем экранизировал «Фауста». Смотрят — не смотрят, никого не волновало, телекомпания была одна — Центральное телевидение СССР. Еще до нарушения этой монополии эфирное начальство стыдливо поставило первой в сетку вещания «Рабыню Изауру». Тогда разом рухнул миф про самую читающую страну, Россия на деле оказалась державой латиноамериканских вкусов. С тех пор ТВ им потакает, став рейтинговым. «Санта-Барбара» стала уже абсолютным превращением эфира в параллельную жизнь, которая вечна. Ее смог превзойти только телевизионный Путин — герой другой вечной мыльной оперы, показываемой всеми каналами. Так что в этом монополия Гостелерадио вернулась и даже снова обрела миссию.

Николай Губенко, заместитель председателя Мосгордумы, народный артист РСФСР:

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

— «Санта-Барбара» и прочие мыльные оперы и тогда не царапнули мою душу, прошли мимо, и сегодня я никаких чувств по отношению к ним не испытываю. Я не скучаю по мыльной опере, потому что у меня есть возможность послушать и посмотреть чудесные записи дома, я часто использую их в своих фильмах, театральных работах. Я не расстаюсь с настоящей оперой как с одним из инструментов глубочайшего проникновения в душу, а жанр мыльной оперы для меня не существует.

Эдуард Сагалаев, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, бывший гендиректор ВГТРК:

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

— Нет, не скучаю. Вот только, если отнести к мыльным операм сериал «Игра престолов», его я смотрел с удовольствием. Никогда не был поклонником жанра мыльных опер и если что-то и видел, то мельком, проходя мимо телевизора, продолжая заниматься своими делами. Но хорошо помню, как люди, не отрываясь от экранов, смотрели и «Санта-Барбару», и «Богатые тоже плачут», и «Просто Марию». Эти экранные страсти мне всегда были чужды, поэтому никакого удовольствия от мыльных опер, заполонивших экраны в 90-х, у меня не было, но зрителям они нравились, вот они и появились на наших экранах.

Татьяна Шитова, актриса кино, театра и дубляжа:

— Скучаю, конечно! Я за «Санта-Барбару». Это сильно по-житейски, по-доброму объединяло людей, если так можно выразиться. Даже то, что там менялись герои,— это неважно, мы все привыкали и все любили, следили за историями. Я, наверное, выпадала из процесса, поскольку либо училась, либо работала. Но примкнул к экрану и опять посмотрел — опять в теме и не опоздал. Я очень люблю полный метр, и сериалы тоже. Мне нравятся долгоиграющие истории, такой неплохой, незатейливый интерес. Думаю, что людей, которые работали на дубляже, это тем более объединило в единую семью.

Айдан Салахова, скульптор, галерист:

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

— Скучаю, и к счастью, это все переродилось в современные сериалы, которые я сейчас смотрю. И мне кажется, они лучше, чем обычные фильмы, которые сейчас выпускаются. Думаю, что молодежь больше смотрит как раз сериалы. Все интеллектуальные силы и актеры ушли в телесериалы, и теперь это не та дешевая голливудская продукция, в них рассматриваются довольно-таки глубокие вещи. Поэтому — да, скучаю, и хорошо, что тогда их начали снимать. Обожаю и могу пересматривать «Клан Сопрано», помню «Рабыню Изауру», «Санта-Барбару».

Анна Дмитриева, телекомментатор:

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

— «Санта-Барбару» не видела, поэтому не скучаю. Я частично смотрела «Рабыню Изауру» в очень далекой юности. Она тогда захватила практически всю страну, и надо было хотя бы быть в курсе дел, чтобы соответствовать тому уровню разговоров, которые велись на рабочем месте. Никаких «шумных» сериалов не видела: не было возможности смотреть ничего регулярно, было много других дел, а эпизодично вклиниваться — бессмысленно.