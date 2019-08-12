Закупай российское

Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей подготовил новые предложения по развитию системы госконтрактов — на этот раз в части стимулирования закупок российской продукции. Среди предложений обязательное авансирование в размере не менее 30%, запрет на «смешивание лотов», а также введение временных квот на закупку товаров — 15% от общего объема закупок за год в 2020 году и 30% в 2021 году. Эксперты называют преференции для российских производителей палкой о двух концах: с одной стороны, это может действительно помочь им развиваться, но с другой — производители могут расслабиться.

Письмо с проектами документов, касающихся поддержки российских производителей в рамках госзакупок, бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Юрию Борисову (есть у “Ъ”). Объясняют необходимость корректировок в аппарате уполномоченного тем, что «на практике отечественная продукция может не допускаться для поставок посредством простых манипуляций при составлении документов о закупке — например, путем указания завышенных характеристик, присущих только иностранной продукции».

В первую очередь бизнес-омбудсмен настаивает на установлении в законе о госзакупках (ФЗ-44) обязательного авансирования при закупках российской продукции — не менее 30% от цены контракта.

Речь идет о категориях товаров, в отношении которых введен национальный режим — запрет или ограничения в части закупок иностранной продукции. Также предлагается запретить заказчикам включать в один лот товары, в отношении которых введены подобные ограничения, наряду с товарами без таковых. Наконец, проект предполагает введение мониторинга страны происхождения товаров — на его основе предлагается оценивать эффективность мер по предоставлению преимуществ в отношении закупок российских товаров. Кроме того, аппарат уполномоченного подготовил проект постановления правительства, предусматривающий введение на два года квот по закупке российских товаров. Так, в 2020 году предусматривается квота в объеме не менее 15% от годового объема закупок (без учета закупок для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также закупок сооружений и строительных работ), а в 2021 году — не менее 30%.

В пресс-службе Белого дома “Ъ” сообщили, что пока не получали письма Бориса Титова. Ни в Минфине, ни в Минэкономики с этими предложениями также пока не ознакомились — как заявили “Ъ” в ведомствах, оценить их смогут лишь после рассмотрения. Как поясняет руководитель экспертного центра при бизнес-омбудсмене Анастасия Алехнович, установление квоты — это только первый шаг. «Дальше необходимо создать условия для развития высокотехнологического производства — например, за счет повышения финансовой доступности ресурсов на инвестиционные цели и оборотные средства, а также налоговых льгот на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы»,— считает она.

Руководитель аналитического центра «Интерфакс-ProЗакупки» Георгий Сухадольский называет подобные предложения по поддержке отечественных поставщиков неоднозначными: «Это палка о двух концах. С одной стороны, это поможет им развиваться, а с другой — при наличии преференций в виде квот производители (особенно на не очень конкурентных рынках) могут расслабиться». То же и с обязательным авансированием — по мнению эксперта, оно должно быть выборочным, иначе это может привести к новой волне случаев, когда поставщики, получив аванс, исчезали. «Так, аванс целесообразно предоставлять на закупку материалов или же проверенным поставщикам, однако это существенно усложнит администрирование госзаказа»,— рассуждает Георгий Сухадольский.

Отметим, ранее Борис Титов предлагал распространить на госзакупки механизм применения эскроу-счетов (с постепенным раскрытием) для борьбы с затягиванием оплаты со стороны заказчиков. Тогда Дмитрий Медведев поручил Минэкономики «проработать идею». В Минэкономики “Ъ” рассказали, что уже представили доклад в Белый дом, но подробностей раскрывать не стали. Как рассказывает Анастасия Алехнович, сейчас обсуждается два варианта применения эскроу-счетов: через уполномоченные банки или же через казначейство. По ее словам, пока принято решение «отработать конкретные механизмы совместно с казначейством».

Евгения Крючкова