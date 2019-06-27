Бизнес просит ускорить оплату по госконтрактам

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением ускорить оплату услуг и товаров поставщиков в ходе выполнения государственных контрактов. Соответствующее письмо есть у “Ъ”.

По словам господина Титова, правоприменительная практика показывает что, несмотря на усилия правительства, госзаказчики находят новые способы замедлить оплату по контрактам с частным бизнесом. Например, те из них, которые работают по ФЗ-223, то есть являются госкорпорациями, стремятся оплатить счета в течение двух или трех месяцев с момента выполнения контракта.

Поэтому, по словам Бориса Титова, необходимо поручить Минэкономики подготовить предложения о введении для всех типов госзакупок режима счетов эскроу. В таком случае заказчики будут вынуждены перед размещением заказа открывать специальный банковский счет, на котором разместятся все средства для его оплаты, и постепенно открывать к нему доступ поставщику.

Анастасия Мануйлова