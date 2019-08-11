Суд в Москве не стал арестовывать фигуранта дела о массовых беспорядках Васильева

Басманный суд Москвы отказался арестовывать задержанного ранее в рамках дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева. Ходатайство об аресте возращено следователю, так как фигурант дела находится в больницы, а вопрос об аресте обвиняемого без его участия может быть решен, только если он объявлен в розыск.

Господин Васильев был задержан 9 августа. Накануне его адвокат Татьяна Прилипко сообщила, что он был срочно госпитализирован из изолятора временного содержания в городскую больницу № 20 из-за повышенного уровня сахара в крови. До этого юрист говорила, что Дмитрий Васильев страдает диабетом, но инсулин, глюкометр и другие необходимые предметы ему не разрешили взять с собой в изолятор. Сегодня в больнице имени Ерамишанцева «РИА Новости» сказали, что господин Васильев находится в реанимации.

Напомним, ранее суд арестовал 12 человек по делу о массовых беспорядках. 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников.

Вчера в Москве на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг «Вернем себе право на выборы». По данным МВД, митинг собрал 20 тыс. граждан. «Белый счетчик» приводит другую цифру — 50 тыс., а с учетом людей, которые заходили не через главный вход, число участников акции может доходить до 60 тыс. После завершения санкционированной части организаторы акции в Москве призвали людей пойти на «мирную прогулку», которая не была согласована с властями. В результате в Москве, по данным «ОВД-инфо» были задержаны 256 человек.

Как прошел митинг на проспекте Сахарова — в материале “Ъ” «Дело не в Мосгордуме даже».