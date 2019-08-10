Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на «Урале»

Президент России Владимир Путин приехал на организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе на мотоцикле «Урал» с коляской, сообщают информагентства. Его сопровождали глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора города Михаил Развожаев.

В компании лидера «Ночных волков» Александра Хирурга Залдостанова президент подъехал к сцене, откуда обратился к участникам фестиваля.

В 2017 году Владимир Путин рассказал о своем мотоцикле. Осматривая стенд японского производителя Kawasaki на выставке в Екатеринбурге, президент признался, что катался на байке этого бренда.

О деятельности байк-клуба в Севастополе читайте публикации “Ъ” «"Ночные волки" совершили очередной заход на Гасфорту».