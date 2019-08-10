«Полицейских в центре города очень много»

Согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму перерос в прогулку по центру столицы. Некоторые участники акции с проспекта Сахарова направились к станции метро «Чистые пруды». Там, по данным портала «ОВД-Инфо», задержали несколько человек. Оттуда часть активистов двинулась по Мясницкой улице, но ее вскоре перекрыли сотрудники Росгвардии. Корреспонденты "Ъ FM" Иван Корякин и Владимир Расулов рассказали о происходящем ведущей Дарье Надиной.

— Много ли людей, много ли сотрудников полиции?

Иван Корякин: Я оказался в Большом Спасоглинищевском переулке. Попал сюда очень просто: шел по Маросейке со всеми людьми, которые двигались, я так понимаю, к станции метро «Китай-город», где находится администрация президента. Но прямо у самой станции метро оказалось полицейское оцепление, и всем пришлось идти вниз по переулку к другому концу бульвара, где также, напомню, находятся выходы из метро. Туда, собственно, и посоветовали идти сотрудники полиции. На мой вопрос: «А почему не пускаете?», они ответили: «Такая команда, не комментируем».

— К администрации президента некоторые митингующие направились после того, как Борис Золотаревский, глава штаба Ивана Жданова, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, призвал это сделать со сцены. После этого его самого задержали. Видимо, многие участники акции воспользовались советом. Корреспонденты "Ъ" сообщают, что начались задержания у тротуаров и во дворах Ильинского бульвара. Такая ситуация, очевидно, сложилась в нескольких точках в центре города?

И.К.: Видимо, да. Я вижу полицейские сирены, полицейские фуражки вдалеке, но пока непонятно, что именно там происходит. Вместе с тем, горожане, собравшиеся здесь, аплодируют. Пока трудно понять, что происходит, но народ назад не идет, а, наоборот, стягивается в одном месте. Но тут тоже выставлено оцепление, никого не пускают дальше.

— Володя, здравствуй. Где ты сейчас находишься? Что происходит?

Владимир Расулов: Я дошел от станции метро «Чистые пруды» в сторону Покровки, поскольку улица Мясницкая, вернее, выход на нее со стороны близлежащих станций подземки, полиция перекрыла. Отсюда правоохранители отправляли горожан в сторону Чистопрудного бульвар. Неподалеку от пересечения этого бульвара с Покровкой, на пятачке возле пруда, выстроилось оцепление из сотрудников полиции. Рядом с ними припаркован автозак. И, в общем-то говоря, полиция здесь тоже не всех пропускала к пруду, хотя видно, что здесь есть и обычные отдыхающие, так как кафе и рестораны неподалеку работают в обычном режиме.

— Как я понимаю, сотрудники полиции абсолютно любого могут препроводить в автозак без каких-то дополнительных вопросов?

В.Р.: Здесь могут разные вопросы возникнуть. На мне, во всяком случае, есть жилет, на котором написано «Пресса». Но любопытный момент вы отметили — некоторые из тех, кто вышел на эту «прогулку», останавливаются рядом с летними верандами. Я видел несколько групп таких людей — они с российскими флагами сидели в кафе, но полиция никого из них не задерживала, никого никуда не отводила. Между тем, полицейских в центре города очень много, дежурят правоохранители в шлемах, с дубинками. Неподалеку припарковано несколько автозаков.