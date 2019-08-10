Белгородский «Салют» уступил команде Кокорина и Мамаева

В исправительной колонии №4 в Алексеевке Белгородский области прошел товарищеский матч по мини-футболу между командой заключенных «Золотой лев» и «Салютом», который представляет регион в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги. Уверенную победу в нем со счетом 4:2 одержали «львы», в составе которых два тайма по 20 минут, без замен, провели бывшие игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Последний причем поучаствовал сразу в трех голах команды, дважды забив и один раз заставив соперника срезать мяч в свои ворота. Прессинг Александра Кокорина также привел к еще одной результативной ошибке гостей. За матчем следили несколько сотен заключенных, руководство УФСИН по региону и местные чиновники, а также более 50 журналистов.

После игры начальник колонии Сергей Плясов объявил всем футболистам «Золотого льва» благодарности, которые будут занесены в их личные дела. Как сообщили “Ъ-Черноземье” в колонии, всего у Александра и Кирилла Кокориных (также был полезен на поле, отыграл на разных позициях) и Павла Мамаева уже по два поощрения. Они вместе с характеристиками на отбывающих наказание будут предоставлены в Алексеевский районный суд, который рассматривает заявления футболистов об условно-досрочном освобождении.

О том, экс-игроки сборной оказались в составе «Золотого льва», в материале “Ъ” «Кокорину и Мамаеву подтвердили сроки».

Андрей Цветков