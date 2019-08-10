В Санкт-Петербурге во время серии одиночных пикетов начались задержания

В Санкт-Петербурге возле большого Гостиного двора проходит серия одиночных пикетов. Около двухсот человек собрались, чтобы выразить солидарность с московской оппозицией. Полиция уже начала их задерживать.

После того, как собравшиеся начали скандировать «Допускай», к ним направились сотрудники ОМОН. В данный момент задержаны около десяти человек. Среди них глава штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев, активист, один из организаторов петербургских митингов и кандидат в муниципальные депутаты в совет МО «Черная речка» Павел Чупрунов. Он сообщил “Ъ”, что его пересадили в отдельную машину и куда-то повезли.

Во время акции дважды задерживали фотографа “Ъ” Александра Петросяна. Оба раза его отпустили, и он продолжил работу.

На проспекте Академика Сахарова в Москве проходит митинг «Вернем себе право на выборы», согласованный с мэрией. Акция проводится из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным «Белого счетчика», к 14:00 собрались 7,2 тыс. человек. Как передает «ОВД-Инфо», на митингах по всей стране были задержаны уже 11 человек.

Подробнее о ходе митинга читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург