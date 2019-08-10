Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда. Госпожа Вербер умерла 6 августа в возрасте 61 года, изначально причиной называли инфаркт. Ее похоронят в Торонто 14 августа.

«Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета, организм не смог побороть эту инфекцию»,— говорится в сообщении на странице госпожи Вербер в Instagram.

Алла Вербер открыла свой первый модный бутик Katia of Italy в 1984 году в Торонто. С 1995 года она сотрудничала с компанией Mercury. В 2003 году госпожа Вербер стала fashion-директором ЦУМа.

Подробнее о ее карьерном пути — в публикации “Ъ” «Конкистадор моды».