Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

Вице-президент ювелирной компании Mercury и fashion-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни, сообщает пресс-служба магазина. По информации издания Hello.ru, у Аллы Вербер случился инфаркт во время отдыха в Италии.

«Сегодня индустрию моды невозможно представить без Аллы Константиновны. Присоединившись к Mercury в 1995 году, каждыи день она посвящала тому, чтобы стать на шаг ближе к своеи мечте: сделать компанию Mercury, а потом и ЦУМ, и ДЛТ лидером на рынке и стандартом непревзоиденного качества для любителеи и ценителеи моды»,— сказано в сообщении ЦУМа, которое поступило в “Ъ”.

Алла Вербер открыла свой первый модный бутик Katia of Italy в 1984 году в Торонто. С 1990 года она открывает бутики Gucci, Prada, Brioni и других брендов в торговом доме «Москва» на Кутузовском проспекте в Москве. Сотрудничает с компанией Mercury с 1995 года. В 2003 году Алла Вербер стала fashion-директором ЦУМа.