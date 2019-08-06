Конкистадор моды

6 августа около 16:00 не стало вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер. Ей был 61 год. Она скоропостижно скончалась от инфаркта во время отпуска в Форте-деи-Марми. Обозреватель “Ъ” Евгения Милова пытается осознать потерю, которую понесли люди и компании российского люкса.

Алла Вербер никогда не разделяла работу и жизнь. Даже о детских опытах знакомства с заграничной одеждой — ленинградские фарцовщики дом главного протезиста клиники ЛОМО знали хорошо, это был первый адрес, по которому доставляли все новинки черного фешен-рынка — Алла Константиновна всегда рассказывала как о первом профессиональном опыте. Однако в отчем доме Алла Вербер получила не только представление о том, как живут богатые семьи в стране победившего социализма. В 1978 году, едва это стало возможным, семья эмигрировала в Канаду. И на все вопросы о том, зачем менять крайнюю степень советского благополучия и на абсолютную неизвестность жизни вне родины, Константин Вербер, а вслед за ним и вся семья, отвечали, что готовы платить такую цену за возможность жить в свободном обществе.

Исключительная свобода быть собой и делать так, как чувствуешь, вкупе с выдающимся бизнес-чутьем были главными чертами Аллы Вербер на протяжении всей жизни. Обратно в Россию ее принес ветер перемен уже в 1988-м. Вскоре она стала частью компании Mercury. История освоения целины люкс-ритейла в России по своему азарту походила на освоение Дикого Запада, только теперь в амплуа бесстрашных завоевателей выступали конкистадоры из бывшего СССР. Настоящим аделантадо среди них была она, менявшая образы, как в калейдоскопе, перед встречей с каждым новым модным домом. Она любила рассказывать, как впервые увидев ее на пороге своего офиса, Стефано Габбана попросил менеджеров «куда-то убрать эту тетку» — настолько она ошиблась с выбором наряда для встречи. На следующий день Алла Вербер исправила все: оделась, как лучшая из сицилийских вдов и уже инкогнито вернулась в офис Dolce&Gabbana. Ее приняли, были очарованы сразу и на всю жизнь, а сотрудничество компаний продлится и теперь, после ее внезапного ухода. Во многом благодаря Алле Вербер россияне узнали о Chanel, Gucci, Prada и многих других. Сегодня фешен-критик, международный директор Vogue Сюзи Менкес написала у себя в блоге: «Алла стучала во все двери модных домов и не готова была слышать отказ». Когда небольшая компания Mercury превратилась в отечественного люкс-гиганта, Алла Вербер продолжала лично ездить на показы и закупки, поддерживать отношения с давними партнерами и открывать новые имена. Более того, она и сама стала новым именем. Начав вести Instagram, Алла Вербер обрела народную популярность, породив популярные хештеги и превратившись в героиню стикер-паков в Telegram.

Алла Вербер была дружна одновременно с модельером Томом Фордом и главой Совета федерации Валентиной Матвиенко, зажигательно плясала на свадьбе сына дизайнера Элли Сааба и юбилее композитора Игоря Крутого. После того как несколько лет назад она победила рак, казалось, ничто не в силах ее остановить или хотя бы замедлить. Она успевала быть не только профессионалом и топ-менеджером, но и любящей, заботливой дочерью, мамой и бабушкой, гостеприимной хозяйкой, коллекционером искусства и даже кулинаром — Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Алена Долецкая и многие другие получали от нее корзинки с банками засоленных по специальному секретному рецепту помидоров и огурцов.

Вечером во вторник люди начали нести цветы к ЦУМу.