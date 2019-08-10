Радиационный фон в Архангельской области после взрыва на ракетном полигоне не превышает норму

Согласно данным Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки (ЕГАСМРО) мощность дозы гамма-излучения в Северодвинске, примерно в 40 км от которого 8 августа произошел взрыв на морском ракетном полигоне (в/ч 09703), составляет 10 мкР/ч. Верхний предел допустимой мощности дозы — 50 мкР/ч.

На данный момент на всех постах мощность излучения не превышает нормальных значений (маркировка постов зеленого цвета, что свидетельствует об отсутствии опасности).

Руководитель программы энергетического отдела российского отделения «Гринписа» Рашид Алимов сообщил «Интерфаксу», что организация обратилась в Роспотребнадзор и Росгидромет с просьбой установить причину повышения радиационного фона в районе Нёноксы. «Пока картина так и остается неясная, что там произошло»,— отметил он.

Напомним, после взрыва в Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона. В результате взрыва погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили ранения. Источники в Минобороны сообщили, что при взрыве также погибли сотрудники военного ведомства. Катастрофа произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. Изотопный источник питания преобразует в электричество энергию выделяющуюся при радиоактивном распаде.

Ранее сегодня власти Архангельской области сообщили, что «радиационный фон с момента происшествия в пределах нормы». «Данных о скачках больше не было»,— сказали агентству в пресс-службе губернатора.

Подробнее о взрыве читайте в материале “Ъ” «Неопознанный взрывающий объект».