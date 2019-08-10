Операторы связи приступили к тестированию 5G в Москве

В Москве операторы связи приступили к тестированию нового стандарта связи 5G, сообщает пресс-служба мэрии столицы. В пилотном режиме она постоянно будет работать на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре «Сколково» до конца года.

«С операторами “большой четверки” подписаны соглашения о развитии 5G. Они предусматривают реализацию пилотных проектов, направленных на развитие новых цифровых технологий и услуг связи в Москве. Все это откроет принципиально новые возможности. Прежде всего, это более высокая скорость передачи данных и пропускная способность»,— сообщил руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

Напомним, целиком покрыть Москву сеть 5G власти рассчитывают к 2021 году. Бизнес-разработчики уже сейчас смогут начать тестировать технологии для создания своих сервисов на выбранных пилотных территориях.

О развитии 5G в России — в материале “Ъ” «К 5G подключают стартапы».