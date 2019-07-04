Власти рассчитывают, что сеть 5G может целиком покрыть Москву к 2021 году

Заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько рассказал «РИА Новости», что к 2021 году сеть 5G может целиком покрыть Москву. Он отметил, что существует огромное количество нормативных ограничений, с которыми приходится работать, и напомнил, что осенью в столице появится четыре пилотные зоны 5G.

Зона для 5G будет появляться в наиболее востребованных регионах, наиболее востребованных местах, где большая плотность жителей, плотность бизнеса. Сейчас мы выбрали четыре: это Тверская, ВДНХ, территория МГУ и Сколково, то дальше это будет распространяться в парки, туда, где проходят массовые мероприятия, такая территория как «Москва-Сити» или наши научные центры»,— сообщил господин Горбатько.

По словам замруководителя департамента, эти зоны будут работать и как точка доступа, и как зона, на которой бизнес-разработчики смогут начать тестировать технологии для создания своих сервисов. «Будет запущено оборудование, на котором можно будет разворачивать сервисы, не важно, в какой области, в образовании, градостроительстве, ЖКХ, отрасли по дополненной реальности, виртуальной реальности, больших массивов данных на данных зонах. Это оборудование будет доступно для всего бизнеса. На базе департамента мы создаем лаборатории»,— пояснил он.

О развитии 5G в России — в материале “Ъ” «К 5G подключают стартапы».