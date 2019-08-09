Участок розовой ветки московского метро временно закрыли из-за дождя

Московский метрополитен принял решение закрыть движение на участке Некрасовской (розовой) линии в связи с продолжительным дождем. «Принято решение раньше начать ночное технологическое окно для проверки инфраструктуры на Некрасовской линии (15) в связи с продолжительным дождем. Нет движения поездов между станциями «Косино» и «Улица Дмитриевского». Пожалуйста, пользуйтесь наземным транспортом»,— говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

Для пассажиров начали курсировать бесплатные компенсационные автобусы. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу метрополитена, утром в субботу Некрасовская линия будет работать в обычном режиме на всем ее протяжении.

Напомним, в Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности из-за ливня и шквалистого ветра, порывы которого могут достигать 20–25 м/с.

Строительство Некрасовской линии было начато в 2012 году. Ее протяженность — 18,6 км, состоять она будет из 8 станций. Движение первого участка Некрасовской линии столичного метрополитена было открыто в июне 2019 года. Полностью она откроется в начале 2020 года.