МЧС распространило штормовое предупреждение в Москве

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за грозы, дождя и шквалистого ветра в Москве. Предупреждение МЧС прервало вещание федеральных каналов более чем на 30 минут. Городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Вещание российских телеканалов у многих пользователей прервали более, чем на полчаса из-за сообщения МЧС на фоне синего экрана: «Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны». По центральным каналам также передали устное сообщение: «Внимание, внимание, проводится техническая проверка системы оповещения населения». Сегодня в течение дня проводились работы по врезке сигнала МЧС, но, по-видимому, они не удались, пояснил “Ъ” источник на одном из телеканалов.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей столицы быть максимально осторожными. «Горожане привыкли к сообщениям о непогоде, к ливням, ветру и грозе. Но с вечера сегодняшнего дня до вечера пятницы чрезвычайно серьезное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20–25 м/с»,— написал он в Twitter.