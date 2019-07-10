Италия меняет евроскептика на евроскептика

На пост министра по делам Европейского союза в правительстве Италии назначен Лоренцо Фонтана, близкий соратник по «Лиге» и доверенное лицо лидера итальянских правопопулистов Маттео Сальвини. Назначение на эту должность политика, стоящего на крайне правых позициях даже внутри партии, многие восприняли как новую победу «Лиги» и вызов Европе. Ведь на новом посту господин Фонтана сможет не только отстаивать экономические интересы Италии в ЕС, но и попытаться объединиться с коллегами из других стран, также настаивающими на ограничении влияния Брюсселя.

Пост министра по делам Европы в итальянском кабинете оставался вакантным несколько месяцев. Прежде его занимал Паоло Савона, получивший этот пост в качестве утешительного: президент Серджо Маттарелла заблокировал его кандидатуру на должность министра экономики. Как уверял в те времена “Ъ” сам господин Савона, он считал своей миссией убедить ЕС в правильности экономического и политического курса нового правительства Италии. Однако шлейф прежних высказываний (например, Паоло Савона — автор знаменитого «плана Б» по выводу Италии из зоны евро) и парадоксальность мышления 83-летнего экономиста привели к тому, что для него пришлось подыскивать другую работу. В итоге в марте он возглавил Consob, итальянский орган, регулирующий биржевую деятельность. А должность министра по европейским делам оставалась вакантной.

О том, что вакантное место пора заполнять, в правительстве активно заговорили после майских выборов в Европарламент, тем более что как раз в это время Италия вела с ЕС сложнейшие переговоры с тем, чтобы избежать санкций за нарушение финансовой дисциплины, которыми грозили ей еврокомиссары.

Переговоры вели политики, не входящие ни в одну из партий,— премьер Джузеппе Конте и министр экономики Джованни Триа.

Не исключено, что чтобы не усложнять и без того непростой диалог с Брюсселем, имя нового министра по европейским делам было названо лишь после того, как в начале июня ЕС дал отбой санкциям, признав ситуацию с итальянскими финансами приемлемой.

С подачи вице-премьера и лидера правопопулистской «Лиги» Маттео Сальвини этот пост в среду занял Лоренцо Фонтана, 40-летний сподвижник лидера партии и его доверенное лицо. Свою политическую карьеру господин Фонтана начал в 2002 году, войдя в коммунальный совет Вероны от партии, которая тогда называлась «Лига Севера». В 2009 и в 2014 годах он избирался от «Лиги Севера» в Европарламент (в эти же годы евродепутатом числился и Маттео Сальвини).

Широкую политическую известность Лоренцо Фонтана обрел уже на посту министра по делам семьи и лиц с ограниченными возможностями, которую он занял в правительстве «Лиги» и движения «Пять звезд» в июне прошлого года. Консервативный католик, один из организаторов движения Provita, господин Фонтана прославился своими выступлениями против абортов, гражданских союзов однополых пар, а также полового воспитания школьников. В марте этого года под эгидой возглавляемого им министерства в Вероне прошел «Всемирный конгресс по делам семьи», организованный прокатолическими и прочими консервативными гражданскими движениями (в том числе Provita), признающими лишь тот тип семьи, с который соответствует церковным канонам.

Это обстоятельство привело к серьезному напряжению в правительстве. В отличие от Маттео Сальвини, принявшего участие в конгрессе, вице-премьер и лидер «Пяти звезд» Луиджи Ди Майо отправился на альтернативный семейный форум, устроенный представителями так называемого «прогрессивного» взгляда на семью в противовес веронскому.

Премьер-министр Джузеппе Конте, чье имя каким-то образом оказалось в списке сторонников конгресса в Вероне, потребовал убрать его оттуда.

Впрочем, в среду кандидатура Лоренцо Фонтаны на пост министра по делам ЕС не вызвала возражений ни у «Пяти звезд», ни у премьера Конте. «Я с радостью поддерживаю кандидатуру, предложенную Маттео Сальвини»,— заявил глава правительства, отдавая должное партии, за которую на выборах в Европарламент проголосовало 34% итальянцев. «Фонтана опытный эксперт, имеющий опыт работы в европейских структурах»,— считает его товарищ по партии, депутат итальянского парламента Клаудио Борги.

Пост министра по европейским делам не предполагает министерского портфеля, и, в отличие от должности главы МИДа, не подразумевает политических компетенций, его работа связана в основном с техническими и организационными функциями. Политолог и президент аналитического центра Vision & Global Тиберио Грациани так прокомментировал “Ъ” его назначение: «Проявивший себя не склонным к компромиссам политиком, Лоренцо Фонтана останется таковым и на этом посту, выражая наиболее крайние взгляды “Лиги” как в области так называемых традиционных ценностей, так и в вопросах экономики». Его основной задачей, как предполагает итальянская деловая газета Il sole 24 ore, будет жесткое отстаивание экономических интересов Италии в ЕС.

«Мы считаем интересы народа важнее экономических обязательств перед Брюсселем и не собираемся делать людей беднее из-за ограничений и требований, которые приняли другие»,— заявлял ранее сам господин Фонтана. А газета La Repubblica отмечает, что Фонтана наверняка будет сколачивать внутри ЕС блок с теми коллегами из других стран, кто так же, как и «Лига», выступает за независимость национальных властей от Брюсселя.

Елена Пушкарская, Рим