Выручка «Роснефти» по РСБУ сократилась в 2,3 раза из-за смены структуры управления

В первом полугодии 2019 года чистая прибыль «Роснефти» по РСБУ составила 165,19 млрд руб. против 385,6 млрд руб. за тот же период 2018 года (в 2,3 раза), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ее ежеквартальный компании. Кроме того, в документе «Роснефть» предлагает включить в оценку ущерба от загрязнения нефтепровода «Дружба» потери от ограничения добычи нефти.

Выручка компании за этот период составила 3 трлн 397 млрд руб., себестоимость выросла на 7% — до 2 трлн 390 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 12% — до 1 трлн руб., а прибыль от продаж упала уже на 19% — до 381 млрд руб. Из-за роста отрицательного сальдо других доходов и расходов (140 млрд руб. в первом полугодии по сравнению с 20 млрд рублей в 2018) — «Роснефть» зафиксировала прибыль до налогообложения в 140,2 млрд рублей по сравнению с 366 млрд рублей в 2018.

«В компании реализуется планомерный переход от централизованной структуры управления к холдинговой. <…> При передаче владения обществами в профильные структуры возникает доход от переоценки стоимости обществ группы по рыночной стоимости. Финансовый результат <…> в первом полугодии 2018 года был выше, чем в 1 полугодии 2019 года. Это частично обусловило сравнительно меньший объем чистой прибыли, полученный головной компанией, в отчетном периоде»,— рассказала «Роснефть» «Интерфаксу».

Также «Роснефть» в своей отчетности предложила включить потери от вынужденного ограничения добычи нефти в оценку ущерба от загрязнения «Дружбы». «В связи с загрязнением нефти <…> в НК "Роснефть" в ходе второго квартала 2019 года поступили претензии ряда покупателей нефти, в которых указывается на доставку нефти с многократным превышением предельно-допустимых показателей хлорорганических соединений»,— сообщила компания. Кроме того, с претензиями к «Роснефти» обратились покупатели, которые не получили объемы нефти, прописанные в контракте, из-за остановки прокачки нефти по «Дружбе».

«Расчет понесенных убытков "Роснефти" может быть завершен после завершения комплексной оценки влияния инцидента на деятельность компании (включая фактор вынужденного снижения добычи нефти за данный период по причине сокращения приема нефти в систему "Транснефти"), получения полных и документально подтвержденных сумм претензий со стороны контрагентов и их перевыставления в адрес "Транснефти" для получения возмещения»,— заявила компания.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ”.