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«АБЗ-Дорстрой» обжаловал условия конкурса, объявленного «Леноблводоканалом»

Компания ЗАО «АБЗ-Дорстрой» обжаловала в Ленинградском УФАС действия ГУП «Леноблводоканал» при размещении заказа на выполнение работ по капитальному ремонту напорного канализационного коллектора в городе Волхов. В чем именно заключалось нарушение, в антимонопольной службе не уточнили, сообщает АБН.

Рассмотрение жалобы состоится 13 августа. Заказ на 103,9 млн рублей «Леноблводоканал» разместил 6 августа.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Ленинградское УФАС из-за поступивших жалоб постановило провести повторно объявленные ГКУ «Ленавтодор» аукционы по ремонту дорог на общую сумму в 1 млрд руб.

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