Бывший чиновник добежал до Белоруссии

Бывший директор департамента рекламы министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Игорь Разунин, обвиняемый во взяточничестве, задержан в Белоруссии. В декабре 2018 года он скрылся во время рассмотрения своего уголовного дела в суде Екатеринбурга. Игорь Разунин уже подал прошение о предоставлении статуса беженца, которое пока не рассмотрено. Вопрос о его выдаче пока не решен.

В пятницу стало известно о задержаниив Белоруссии бывшего директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина. По данным портала 66.ru, он был задержан при переходе белорусско-украинской границы на погранпереходе «Новая Рудня» (Ельский район Гомельской области), а затем помещен в СИЗО Гомеля. В прокуратуре Ельского района (вопрос об избрании меры пресечения в Белоруссии решает прокурор – "Ъ-Урал") отказались обсуждать вопрос задержания, сославшись на то, что материалов по Игорю Разунину у них сейчас нет. В отделе розыска РОВД Ельского райисполкома, которые занимаются оформлением выявленных на погранпереходе нарушителей, отказались разглашать данные о задержании, отметив, что эта информация «для служебного пользования».

Игорь Разунин был задержан 22 декабря 2016 года оперативниками ФСБ при попытке получения взятки. По версии следствия, директор департамента получил от предпринимателей свыше 900 тыс. руб. за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций и пообещал, что они не будут демонтированы.

В марте 2018 года его дело было передано в суд, который за год провел 46 судебных заседаний, на последние три из них Игорь Разунин уже не пришел. В эти дни планировалось, что суд уже перейдет к стадии прений. В декабре 2018 года судья Кировского райсуда Екатеринбурга Лариса Шаньгина заочно взяла под арест Игоря Разунина. Выяснилось, что подсудимый не болел, а скрылся от суда. Производство по его делу было приостановлено, а сам он объявлен в федеральный розыск. Свою вину ни в ходе следствия, ни в судебном заседании он не признал.

Адвокат господина Разунина Константин Виленский не стал отрицать факт задержания, однако от подробных комментариев по ситуации воздержался. Супруга Игоря Разунина Яна Разунина пояснила изданию Znak.com, что ее муж выходил с ней на связь 8 июня, где сообщил, что собирался добраться до Украины и запросить политическое убежище. После задержания на границе он подал прошение об этом властям Белоруссии. «Я убеждена, что он готов доказывать свою невиновность, но в справедливом суде. В нашем городе мы такого не нашли. Я опасаюсь экстрадиции, как это будет происходить, чтобы на него не оказывали давление. Наша позиция в том, что это изначально была провокация, мы пытаемся это доказать»,— пояснила Яна Разунина.

По словам экспертов, задержка в выдаче Игоря Разунина российским властям может быть связана с попыткой получить им статус беженца. «Между Россией и Республикой Беларусь в 1993 году подписана Конвенция, согласно которой обе страны приняли на себя обязательства по требованию выдавать друг другу лиц, находящихся на их территории, для привлечения к уголовной ответственности. Но, иностранец, нуждающийся в защите, может обратиться с ходатайством о предоставлении ему статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в подразделение по гражданству и миграции соответствующего РОВД, который и должен рассмотреть этот вопрос»,— пояснил "Ъ-Урал” почетный адвокат России Ярослав Загоруйко.

Игорь Лесовских