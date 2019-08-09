Участок железнодорожного полукольца до Пулково построят от Балтийского вокзала

Рабочая группа, в которую вошли представители профильных комитетов Смольного, районных администраций и ОАО «РЖД», обсудила развитие железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла. Рабочее заседание прошло под руководством вице-губернатора Евгения Елина и заместителя генерального директора РЖД – начальника Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов Олега Тони, сообщает пресс-служба Смольного.

В числе приоритетов до 2024 года, которые станут основой для первого этапа концепции развития железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла, было определено развитие Московского направления, строительство Юго-западного обхода для грузового железнодорожного транспорта, новой пассажирской платформы Новая Лахта, организация пригородного сообщения от Финляндского вокзала до Сертолово, строительство разъезда Яхтенная и восстановление разъезда Тарховка Сестрорецкой линии, а также реконструкция Московского, Витебского и Ладожского вокзалов. Отдельным пунктом была отмечена организация железнодорожного полукольца, участок которого до аэропорта Пулково решено строить от Балтийского вокзала.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что федеральные власти, администрация Петербурга и ОАО РЖД обсуждают новый вариант железнодорожной связи с Пулково вместо замороженного в начале года проекта аэроэкспресса.