Пулково поставят на рельсы

Как стало известно “Ъ”, федеральные власти, администрация Петербурга и ОАО РЖД обсуждают новый вариант железнодорожной связи с Пулково вместо замороженного в начале года проекта аэроэкспресса. Речь идет об использовании существующего пригородного движения от Витебского вокзала со строительством дороги под землей до терминала Пулково и ее соединении с платформой Лигово. По мнению экспертов, сложная топология приведет к удорожанию проекта относительно аэроэкспресса минимум на 40%. По данным “Ъ”, финансировать его, в отличие от аэроэкспресса, будет не частный партнер и регион, а федеральный бюджет.

ОАО РЖД может построить железнодорожную линию до петербургского аэропорта Пулково, сообщил “Ъ” источник в Смольном. Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров, отмечает, что проект может быть реализован за счет федеральных средств. В аппарате вице-премьера Максима Акимова сообщили, что «вопрос еще не финализирован ОАО РЖД и регионом», отказавшись от дальнейших комментариев.

В ОАО РЖД “Ъ” подтвердили, что разрабатывают концепцию развития железнодорожной инфраструктуры Петербурга, «которая позволит определить дополнительные мероприятия по усилению роли железных дорог в обеспечении пассажирского сообщения в агломерации, в том числе в сообщении с аэропортом Пулково, в развитии полукольцевых маршрутов и транспортно-пересадочных узлов». Сроки и стоимость строительства органы власти и монополия не называют.

По словам собеседника “Ъ”, знакомого с ходом переговоров, новый маршрут будет задействовать существующие пути от Витебского вокзала в центре города. Дополнительно может быть построено около 15 км железной дороги, которая по большей части будет состоять из тоннелей и мостов, что значительно удорожает проект. «Однако, будучи транзитной точкой, остановка "Пулково" дает совершенно иную экономику, чем линия point-to-point»,— говорит собеседник “Ъ”. В транзитном сообщении задействован не только пассажир до аэропорта, но и фоновый поток пригородных железнодорожных линий, поясняет он. При этом если стоимость проезда на аэроэкспрессе в Москве составляет 500 руб., а конкурентоспособный тариф в Петербурге мог бы быть не выше 250 руб., в рамках данного проекта речь идет о стандартном пригородном тарифе, который не превысит 100 руб., говорит источник “Ъ”, подчеркивая, что об окупаемости говорить не приходится.

Предполагаемая трассировка новой дороги может пройти по существующей железнодорожной линии от Витебского вокзала, в районе съезда со скоростной дороги М-11 «Москва—Санкт-Петербург» уйти под землю, пересечь Пулковское шоссе над землей, а на перегоне от шоссе до аэропорта снова уйти в тоннель. Подземная остановка может появиться в зоне терминала Пулково, а далее линия пройдет под землей аэропорта и соединится с существующей платформой «Лигово».

Идея построить аэроэкспресс до Пулково появилась еще во время губернаторства Валентины Матвиенко, но конкурс на строительство линии объявили только в июле 2018 года, когда главой города был Георгий Полтавченко. С его отставкой осенью 2018 года и сменой правительства многие инвестпроекты были подвержены ревизии, в том числе аэроэкспресс. В итоге после двух переносов подведения итогов конкурса его отменили (см. “Ъ” от 27 декабря 2018 года). Строительство железнодорожной линии до Пулково по концессии оценивалось в 18,8 млрд руб., при этом город готов был выплатить капитальный грант в размере 10 млрд руб.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что стоимость проекта в новой конфигурации с частично подземным прохождением будет минимум на 40% выше, чем обсуждавшийся ранее вариант. По его мнению, даже с учетом частичного использования существующих путей, которым потребуется модернизация, стоимость составит не менее 25 млрд руб.

Яна Войцеховская, Санкт-Петербург