На WorldSkills в Казань прибудут более 200 тысяч человек — оргкомитет

На мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани ожидается прибытие более 200 тыс. человек. Из них более 1,3 тыс. конкурсантов и столько же экспертов из 63 стран, более 1 тыс. представителей СМИ, остальные - посетители.

Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании республиканского оргкомитета по подготовке чемпионата, состоявшемся вчера в «Казань экспо», где пройдут соревнования.

Глава республики поставил задачу организаторам чемпионата в Казани сделать его «выдающимся и лучшим» за 60-летнюю историю этого движения.

Чемпионата WorldSkills 2019 пройдет в Казани с 16 по 29 августа. Как писал «Ъ-Казань», организаторы решили в срочном порядке закупить 3,8 тыс. упаковок с пластинами от комаров для защиты от насекомых комнат в Деревне WorldSkills, где будут проживать участники соревнований.

"Ъ-Казань"