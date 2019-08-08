Татарстан срочно закупает средства от комаров для участников WorldSkills

Организаторы чемпионата WorldSkills 2019, который пройдет в Казани с 16 по 29 августа, закупают пластины от комаров для защиты от насекомых комнат, где будут проживать участники соревнований.

В Деревню WorldSkills, которая расположится на базе кампуса Казанского федерального университета, завезут 3,8 тыс. упаковок средства, в каждой из которых по 10 пластин. На это готовы потратить 83,6 тыс. руб.

Поставщика пластин организаторы определят в срочном порядке – 14 августа, за два дня до чемпионата. Заказчиком является автономная некоммерческая организация «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани».

"Ъ-Казань"