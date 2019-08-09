Huawei представила операционную систему HarmonyOS

Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.

Новая операционная система полностью отличается от Android и iOS и может прийти им на замену, считают в Huawei. Как пояснил в ходе конференции генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю, HarmonyOS базируется на микроядре, которое обеспечивает бесперебойную работу во всех сценариях на всех типах устройств, включая смартфоны, компьютеры и другие гаджеты. «Приложения для операционной системы можно разрабатывать один раз, а затем гибко разворачивать их на разных устройствах»,— рассказал Ричард Ю.

Huawei занималась разработкой собственной операционной системы более 8 лет, но приняла решение ускорить процесс ее вывода на рынок после того, как в начале мая президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку оборудования, представляющего угрозу для национальной безопасности страны. Позднее Министерство торговли США внесло Huawei в соответствующий черный список, и в этой связи от сотрудничества с Huawei отказалась американская Google, разрабатывающая мобильную операционную систему Android, которая используется в смартфонах Huawei и ее дочернего бренда Honor. Позднее Министрество торговли США разрешило американским корпорациям вести бизнес с Huawei до 19 августа. Отсрочка распространилась и на использование Android.

Huawei также ведет переговоры о тестировании российской операционной системы «Аврора» на своих смартфонах. О том, что пилотный проект может быть запущен до конца 2019 года, сообщал “Ъ” 31 июля заместитель главы Минкомсвязи Михаил Мамонов.

О том, сколько Huawei теряет из санкций со стороны США, читайте в публикации “Ъ FM”.

Юлия Тишина