Потери Huawei в торговой войне США и Китая могут стать критическими

Компания Huawei может потерять до трети выручки из-за торговой войны США и Китая. В ближайшие два года показатель упадет на $30 млрд. Прогноз озвучил гендиректор Huawei Жэнь Чжэнфэй. При этом в 2018-м компании удалось заработать более $104 млрд. Проблемы у компании начались после того, как Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку оборудования, которое представляет угрозу для нацбезопасности.

Будут ли эти потери критическими для Huawei? Если санкции не снимут в ближайшие два года, то вернуться на рынок компании будет очень сложно, отметил ведущий аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов: «Если предположить, что через условные два года война закончится и все будет хорошо, то компании потребуется фактически заново выходить на многие рынки, и это будет стоить едва ли не дороже, чем в первый раз. Но в то же время пока есть простор для восстановления: ведутся активные переговоры, закулисные игры. Я думаю, если до конца этого года удастся о чем-то договориться, то, возможно, ситуацию удастся как-то удержать, по крайней мере, не на смертельном уровне, то есть затраты компании не превысят разумные пределы. Но если этого не произойдет, то, к сожалению, я думаю, речь идет не о $30 млрд, а просто о бизнесе компании».

После указа Дональда Трампа о приостановке партнерских отношений с Huawei заявили Google, Intel и другие американские корпорации. Китайской компании запретили закупать комплектующие в США. Кроме того, сейчас Вашингтон пытается убедить европейские страны не использовать оборудование Huawei в сетях 5G.

Впрочем, не исключено, что США может смягчить санкции против китайского производителя, ведь от них могут пострадать сами американские компании, считает руководитель агентства Content-Review Сергей Половников: «Санкции против одного китайского игрока, пусть и крупнейшего, не перечеркнут долю производителей из КНР в целом. На замену Huawei придут, условно говоря, Xiaomi, Oppo. Существует очень много брендов. Huawei просто стал той целью, удар по которой не будет более болезненным в данный момент времени. В целом-то, удар был направлен по Китаю.

Но остальным-то компаниям из КНР не запрещено использовать Android, работать с поставщиками из США.

Да и более того, сами американские компании кому будут поставлять свою продукцию? Есть американский рынок в виде iPhone от Apple. Но это маленький сегмент. Весь шок с санкциями даже в среднесрочной перспективе ударит больше по американским компаниям, потому что у них исчезнут рынки сбыта».

Ранее СМИ стало известно, что операционную систему Android на смартфонах Huawei может сменить российская «Аврора» — в августе прошлого года сообщалось, что на нее массово будут переводить чиновников и сотрудников госструктур.

Елена Иванова