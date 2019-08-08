Заключенных превратили в актив для пыток

В крупнейшем изоляторе России «Кресты-2» нашли множество нарушений — там пытали заключенных и не вели документацию. Избиениями занимались сами арестанты с позволения администрации, выяснил проект Gulagu.net. Для этого руководство СИЗО организовало там так называемые «пресс-хаты». ФСИН подтвердила, что заключенных «подсаживали к головорезам». Замглавы ведомства Валерий Максименко назвал это «грубейшим нарушением» и подчеркнул, что в изоляторе проведут масштабную проверку, сообщает «РИА Новости».

Что происходит в новых «Крестах»? Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин уверен, что все злоупотребления связаны с администрацией СИЗО: «В камере №542 и №438 оперативные сотрудники по приказу заместителя начальника СИЗО по оперативной работе Ильина устроили “пресс-хаты”. Туда были переведены подготовленные агенты оперативного управления, ранее неоднократно осужденные заключенные, которые тесно сотрудничали с оперативным управлением, были активом и избивали арестантов в отряде №13 пятой колонны УФСИН по Ленинградской области. Они снабжались телефонами с фотоаппаратами, видеокамерой и диктофоном, документировали все пытки, избиения, а после в качестве отчетов о выполненной работе передавали оперативным сотрудникам, которые использовали это как компромат и шантаж, склоняя других либо к написанию явок с повинной, либо к даче показаний против третьих лиц по просьбе следователей и прокуроров, либо к отказу от претензий и жалоб прокурорам.

На данный момент уже установлены многочисленные нарушения.

Во-первых, в камеры помещались ранее неоднократно осужденные заключенные, сотрудничающие с оперативным управлением ФСИН, вместе со следственно-арестованными, хотя закон это запрещает. Во-вторых, в большинстве случаев эти переводы на один-два дня для избиения и пыток документально не фиксировались. То есть фактически оперативные сотрудники брали и отправляли потенциальных жертв пыток в “пресс-хаты”, скрывая это, чтобы в дальнейшем невозможно было доказать, что этот заключенный на самом деле переводился для избиения. На этот период оперативные сотрудники СИЗО отключали камеры наблюдения, чтобы переводы не попадали на видео».

А в общественной наблюдательной комиссии Петербурга назвали информацию о нарушениях в «Крестах» провокацией. Ее председатель Александр Холодов уверен, что «пресс-хат» в изоляторе нет: «Видимо, какая-то группа граждан желает показать, что ОНК работает плохо. Но могу сказать, что никаких “пресс-хат” в “Крестах” нет. Сотрудники общественной наблюдательной комиссии посещают СИЗО. Ни одного заявления о том, что их заставляют давать показания в “Крестах” не было, прокуратура, уполномоченные по правам человека регулярно все проверяют.

В данном случае это хорошо организованная провокация.

Видео действительно снято в “Крестах”, но экзекуции человек подвергся добровольно, это была конфликтная ситуация, поскольку он украл сигареты сокамерника. Они договорились, что таким необычным образом заключенный отработает свою вину».

Новые «Кресты» в Колпино называли «самой большой и уютной» тюрьмой. Изолятор открыли в декабре 2017 года. Его строители сами находятся в СИЗО по делу о мошенничестве и хищениях десятков миллионов рублей.

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Иван Корякин