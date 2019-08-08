Госдуме предложили закрепить доход учителей и врачей не ниже двойного прожиточного минимума

Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект о дополнительных гарантиях по зарплате для учителей и врачей в регионах. Согласно тексту документа, опубликованного в базе данных Госдумы, предлагается установить зарплату врачей, учителей и работников культуры не ниже двойной величины регионального прожиточного минимума.

«Для повышения уровня жизни отдельных категорий работников и престижа социально значимых профессий представляется обоснованным нормативное закрепление повышенных мер их поддержки»,— говорится в пояснительной записке. Если проект закона примут, он вступит в силу с января 2020 года.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева признала, что базовая (гарантированная) зарплата учителя иногда составляет всего 10% средней заработной платы в регионе, тогда как должна составлять не менее 70%. Опрошенные “Ъ” эксперты считают необходимым зафиксировать базовую ставку учителя на уровне двух минимальных размеров оплаты труда.

Подробности — в публикации “Ъ” «Зарплатное образование».