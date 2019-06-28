Зарплатное образование

Опрошенные “Ъ” эксперты считают необходимым зафиксировать базовую ставку учителя на уровне двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Они заявили, что сейчас учителя в российских регионах зачастую получают меньше 70% средней зарплаты по региону, потому что зарплатных фондов «едва хватает на базовые выплаты». Ранее на парламентских слушаниях министр просвещения РФ Ольга Васильева признала, что сейчас базовая (гарантированная) зарплата учителя иногда составляет всего 10% средней заработной платы в регионе, тогда как должна составлять не менее 70%.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева на прошедших в начале этой недели парламентских слушаниях призвала регионы при расчете заработной платы учителей соблюдать следующую пропорцию: «Базовая зарплата учителя — это 70% средней заработной платы по экономике региона, и она должна быть обязательно прописана в договоре». Остальные 30% зарплаты, по словам министра, должны составлять стимулирующие выплаты — «за внеурочную работу: классное руководство, дополнительные уроки». Госпожа Васильева добавила, что сейчас в большинстве регионов пропорция не соблюдается: «Иногда гарантированная часть доходит до 10%». Придерживаться пропорции 70 к 30 призвал также председатель Госдумы Вячеслав Володин. «В тех регионах, где средняя зарплата — 28 тыс. руб., 20 тыс. вы должны в договоре предусмотреть. Не получится, что это 12 тыс., 15 тыс., коллеги»,— обратился он к участникам слушаний.

В нескольких региональных министерствах образования “Ъ” рассказали, что средняя зарплата учителей иногда, наоборот, превышает среднюю зарплату по региону. Так, по данным мониторинга департамента образования Владимирской области, на январь 2019 года средняя заработная плата педагогических работников составила 31 803,9 руб., что на 12% превышает значение средней начисленной заработной платы наемных работников. Согласно данным управления Федеральной службы государственной статистики по Омской области, за первый квартал 2019 года средняя заработная плата учителей составила 29 710 руб. При этом базовая ставка у учителей в Омской области составляет 19 311 руб. Однако оплата за внеурочную деятельность за счет стимулирующего фонда в области не осуществляется: внеурочная деятельность в «образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу общего образования, производится в рамках основной деятельности и исполнения функций классного руководителя». В министерстве образования и науки Хабаровского края “Ъ” рассказали, что средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в целом по краю за январь—апрель 2019 года составила 43 556 руб. При этом заработная плата по районам края составляет от 42 006 руб. в южных районах края до 69 951 руб. в районах Крайнего Севера. С 1 января 2019 года в Хабаровском крае минимальная ставка заработной платы педагогических работников четвертого квалификационного уровня, в том числе учителей, составляет 7809 руб. Депутат Хабаровской краевой думы Ирина Белова, которая 15 лет руководила школой в Хабаровске, говорит, что хотя в отчетах средняя зарплата учителей якобы соответствует средней по экономике региона, в действительности учитель первой категории, работая на две ставки, получает на руки 36 тыс. руб. По данным министерства образования и науки Амурской области, средняя заработная плата учителей за январь—апрель 2019 года составила 39 548 руб. При этом за участие в проведении государственной итоговой аттестации (ГИА), согласно постановлению правительства Амурской области, за один час работы учителю выплачивают от 10 до 150 руб. В Чукотском автономном округе по итогам первого квартала текущего года средняя заработная плата учителей составила 98 667 руб. В Магаданской области, по данным местного министерства образования, средняя заработная плата учителей за 2018 год составила 71 605 руб. При этом 70% учителей в области ведут внеурочную работу и получают за это доплату. Доплата за работу при проведении ГИА и ЕГЭ, согласно постановлению правительства Магаданской области, составляет от 65 до 450 руб. за час работы.

На слушаниях госпожа Васильева сообщила, что сейчас Минтруд и Минпросвещения ведут работу над определением фиксированной ставки для учителей и минимального оклада. По словам оргсекретаря профсоюза «Учитель» Ольги Мирясовой, регионы уже утверждают свои фиксированные ставки, однако в реальности учителя получают меньше, чем 70% от средней зарплаты по региону, потому что сейчас «учреждение само устанавливает оклад и ставку за работу в час». «Директор с коллективом сам разрабатывает нормативные акты»,— говорит Ольга Мирясова. По ее словам, деньги из регионального бюджета поступают в школы в зависимости от числа учеников: «В этот "подушевой" норматив в том числе входит зарплата. Эта сумма делится руководством, которое само решает, по какому принципу будет платить. И сейчас того, что приходит, едва хватает на базовую выплату. Денег на стимулирующие надбавки не хватает». В профсоюзе предлагают зафиксировать ставку на уровне не менее двух минимальных размеров оплаты труда (федеральный МРОТ с 1 января 2019 года составляет 11 280 руб.) и 18 часов. «Такая ставка была придумана в 30-е годы прошлого века, мы бы ее оставили. Это нормальная ставка: к каждому уроку учитель должен не меньше часа готовиться, так и получается — 36 часов»,— считает сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Ксения Миронова, Елизавета Михальченко, корреспондентская сеть “Ъ”