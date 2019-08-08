В Якутии из-за пожаров стало не видно солнце

В Верхоянском районе Якутии местные жители жалуются на то, что им не видно солнца из-за дыма от лесных пожаров. Муниципальные власти заявили “Ъ” о превышении предельно допустимых концентраций оксида углерода (CO2) — 7,19 мг/куб. м при норме 5 мг/куб. м. Глава Верхоянского района Гаврил Чириков рассказал, что явление началось около 4:00 и продолжалось до 7:00 по местному времени.

«Ситуация складывалась следующим образом. Во-первых, лесные пожары, высокая концентрация продуктов горения. И второй фактор — прохождение атмосферного фронта с мощными кучевыми облаками. Содержание продуктов горения усилило процессы облакообразования и осадков»,— сообщил в эфире телеканала «Якутия 24» главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Также он отметил, что данную ситуацию можно сравнить с искусственным вызыванием дождя, «поэтому произошла повышенная концентрация и того и другого»: «Мало того, что была десятибалльная облачность и гарь смешивалась плюс осадки. Все это вызвало темный фон небосвода».

В МЧС заявили, что пожары, скорее всего, не стали основной причиной происшествия. На территории Верхоянского района Якутии действует два лесных пожара на общей площади 143 га, заявили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, а задымление от такого рода пожаров имеет дисперсную систему (частицы пепла мелкие) и находится в постоянном движении. «В том случае, если бы дым с пеплом был такой интенсивности (черный) и смог закрыть собой солнце, никто бы не выжил, поскольку дышать было бы нечем»,— говорят в региональном МЧС.

На заседании правительства сегодня, 8 августа, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что наиболее сложная ситуация с пожарами сейчас остается в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае. Он сообщил, что работа по тушению пожаров должна быть продолжена и ее необходимо контролировать. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 8 августа, площадь лесных пожаров в РФ, которые действуют в труднодоступных районах и где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, превышает 2,4 млн га. Активно тушатся пожары на площади почти 180 тыс. га. В Якутии режим ЧС действует с 1 августа.

Отметим, 20 июня прошлого года Эвено-Бытантайский и Жиганский районы Якутии с 11:00 до 14:00 по местному времени погрузились во тьму. О феномене написали иностранные СМИ. Сайт Daily Mail давал предположения от упавшего метеорита до испытаний секретного оружия Кремля.

Подробнее о пожарах читайте в материале “Ъ” «Пожары утонули в подсчетах».

Николай Борисов