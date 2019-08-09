Заемщикам подрезали лимиты

Во втором квартале текущего года банки снизили средний размер лимита по вновь выданным кредитным картам. Этот показатель непрерывно рос со второй половины 2018 года, однако, готовясь к предстоящему расчету долговой нагрузки заемщиков и наблюдая рост риска по продукту, кредитные организации стали предъявлять к клиентам повышенные требования. Банкиры и эксперты сходятся во мнении, что ожидать роста среднего лимита кредиток не приходятся, впрочем, банки смогут добрать общий объем лимита за счет качественных клиентов.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), впервые за последний год банки снизили средний размер лимита по новым кредитным картам. Так, если в первом квартале этого года он находился на уровне 57,8 тыс. руб., то по итогам второго квартала сократился на 6%, едва превысив 54,5 тыс. руб. Аналогичную динамику отмечают и в БКИ «Эквифакс». По его оценке, средний лимит по вновь выданным кредиткам снизился во второй квартале на 7%, до 54,4 тыс. руб. Согласно данным БКИ ОКБ (располагает данными по картам, выдаваемым Сбербанком), этот показатель остался на уровне первого квартала — 77,9 тыс. руб.

При этом количество вновь выданных карт после традиционного снижения в первом квартале показало рост. Согласно оценке НБКИ, оно увеличилось на 9%, до 3,01 млн штук, по данным «Эквифакса» — на 7,5%, до 2,79 млн карт.

Таким образом, кредиторы предпочли выдать карты большему количеству заемщиков, но ограничить их по сумме.

«Одной из причин более внимательного отношения банков к заемщикам стал комплекс мер ЦБ по "охлаждению" рынка розничного кредитования,— говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.— В частности, с 1 октября банки начнут применять показатель долговой нагрузки по всем типам необеспеченных кредитов, включая кредитные карты» (см. “Ъ” от 13 июня). Согласно данным ЦБ, в мае—июне снизились темпы выдачи розничных кредитов. При этом просроченная задолженность по ним сократилась с начала года на 2 процентных пункта, до 4,9%. По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, риски по кредитным картам увеличиваются с начала этого года. «Видя это, ряд игроков рынка меняет свои кредитные политики и алгоритм расчета лимита, ужесточая требования к отдельным заемщикам»,— добавляет он.

Банкиры также отмечают рост уровня риска по кредиткам и не исключают дальнейшего снижения объемов лимитов. «Кредитная карта является, по сути, бессрочным потребительским кредитом, именно кредитование на большие суммы и длительные сроки несет основные риски для банков,— отмечает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.— Поэтому такое снижение является признаком возобладания здравого подхода». По словам зампреда правления ОТП-банка Александра Васильева, снижение лимитов связано с ростом просрочки и увеличением риска по кредитным продуктам, в том числе и картам. «Уменьшение лимитов — это текущий тренд, который будет продолжаться до конца года,— полагает он.— Вероятно, размер лимитов будет снижен примерно на 20%». По прогнозам ВТБ, динамика этого сегмента на рынке до конца года замедлится в связи с ограничениями темпов роста потребительского кредитования Банком России.

В крупных банках по портфелю кредитных карт связывают новую тенденцию с действиями отдельных игроков. «Снижение средних лимитов по кредитным картам для новых клиентов — это скорее решение конкретных банков, которое может повлиять на среднерыночную ситуацию, чем тенденция, которая свойственна платежному поведению клиентов, их запросам и оценке их скорингового балла»,— заявили в банке «Русский стандарт». В кредитной организации отмечают небольшой рост по выданным средним лимитам кредитных карт новых клиентов с начала 2019 года. В Тинькофф-банке также сообщили, что выдали примерно столько же кредиток и с аналогичным размером лимита, что и в первом квартале. «Можно предположить, что были изменения в политике крупнейших игроков, на выдачи которых приходится существенная часть рынка»,— добавили там.

Эксперты полагают, что такая тенденция может быть свидетельством насыщения рынка кредитных карт. «На данный момент проникновение этого продукта уже большое, дальше регулярно выдавать на тех условиях карты все сложнее,— говорит гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.— С точки зрения консервативной рисковой политики, присущей сейчас всем банкам, лимиты по вновь выдаваемым картам действительно будут снижаться, однако портфель кредитных карт будет поддерживаться за счет его перераспределения между клиентскими группами».

Светлана Самусева