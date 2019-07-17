Заем до зарплаты на зарплаты

Около четверти предпринимателей в США используют для развития бизнеса потребительские займы, следует из исследования консалтинговой компании Experian. При этом его авторы предупреждают: использование таких кредитов для инвестиций может свидетельствовать о нехватке на рынке коммерческих и инвестиционных займов — но угрожает личной кредитной истории. Впрочем, в российской дискуссии о необходимости борьбы с бумом потребкредитования исследование вряд ли что-то изменит — в РФ большую часть таких заемщиков составляют низкодоходные слои населения.

Около четверти предпринимателей используют для бизнес-целей личные потребительские займы, следует из исследования консалтинговой компании Experian «Женщины в бизнесе». Так, примерно 28% женщин-предпринимательниц используют от 10 до 19 кредитных продуктов для физлиц, в том числе кредитные карты и потребительские займы, у предпринимателей-мужчин этот показатель составляет 20%. Авторы предупреждают, что практика использования необеспеченных займов может быть рискованной для самих предпринимателей — по словам президента компании Business Information Services группы Experian Хика Ли, такое финансирование бизнеса может привести к снижению личного кредитного скорингового балла и затруднить последующее получение уже и коммерческих займов.

Как отмечают в Experian, исследование проводилось среди американских собственников предприятий, но его результаты могут быть актуальны и для российского бизнеса: использование необеспеченных кредитов предпринимателями может объясняться низкой доступностью коммерческих и инвестиционных кредитов. Отметим, о том, что рост необеспеченного кредитования может угрожать развитию инвестиционного, на Петербургском экономическом форуме говорил и помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

Возможность использования потребительских кредитов предпринимателями вносит новый оттенок в спор ЦБ и Минэкономики. Напомним, министерство и регулятор с весны 2019 года разошлись во взглядах на бурный рост потребкредитов. В экономическом ведомстве высказывали опасения, что рост потребкредитования может спровоцировать на рынке «пузырь» и дает лишь краткосрочный вклад в ВВП. В то же время в ЦБ констатировали, что «бумом» ситуация не является, необеспеченные займы, предоставленные в 2018 году, показывают минимальный уровень риска, а необходимые меры по их ограничению уже приняты. Впрочем, предполагать массовое использование потребительских займов в бизнес-целях в РФ, видимо, нет оснований: более половины таких заемщиков, согласно данным исследования ВШЭ, являются представителями наименее доходных групп населения.

Диана Галиева