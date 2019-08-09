Суд не поверил жалобам банкиров

Мосгорсуд рассмотрел жалобы бывших совладельцев Нота-банка братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных, а также известной гадалки Ноны Михай, которые были осуждены по делу о хищении в кредитном учреждении 2,1 млрд руб. Госпожу Михай с учетом времени, проведенного ею под домашним арестом, освободили. Вадиму Ерохину скостили месяц — и теперь срок его наказания составляет 5 лет 11 месяцев, его брату Дмитрию, возглавлявшему совет директоров банка, приговор — 8,5 года колонии — оставили без изменения.

Осужденные на 8,5 и 6 лет лишения свободы соответственно Дмитрий и Вадим Ерохины накануне заседания выразили желание принять в нем участие лично. Именно долгая доставка их из СИЗО и стала причиной задержки начала заседания. А Нона Михай, получившая 3,5 года колонии, попросила суд рассмотреть жалобу в ее отсутствие. В отличие от братьев, она признала вину полностью и была недовольна лишь назначенным ей сроком заключения.

Напомним, что приговор фигурантам дела о хищении средств Нота-банка был вынесен 18 марта Останкинским судом столицы. Суд признал Ерохиных виновными в хищении в 2015 году 1,5 млрд руб., размещенных в их кредитном учреждении на депозите ПАО «Мостотрест». Также они были признаны причастными к хищению в банке 321 млн руб., оформленных на Дмитрия Ерохина в качестве необеспеченного личного займа, а также хищении 350 млн руб. путем оформления кредита на ООО «Фармстер» с последующим переводом средств на счет фирмы-однодневки по фиктивному договору.

По последнему эпизоду проходила и госпожа Михай: ее сочли подстрекателем к растрате. Дело в том, что гадалка не только предсказывала банкирам будущее, но и выступала их неофициальным советником.

Защита Дмитрия и Вадима Ерохиных пыталась оспорить в Мосгорсуде законность вынесенного приговора. Так, адвокаты утверждали, что, по их данным, оглашенный 18 марта приговор отличается от текста, полученного ими на руки позже. «Не оглашено, но внесено в приговор более десяти страниц текста,— заявила в суде адвокат Дмитрия Ерохина Эльмира Алиева.— Такие значительные расхождения между текстами являются неустранимым существенным нарушением прав участников процесса, что, в свою очередь, является основанием для отмены приговора». По мнению защиты, объем приговора вырос после составления протокола судебного заседания, что позволило судье включить в текст показания ряда свидетелей, на которых до того делались только ссылки.

Что касается эпизода с хищением с депозита ПАО «Мостотрест» 1,5 млрд руб., которые были условием выдачи банковской гарантии на 2,5 млрд руб. дочерней структуре ПАО — компании «Трансстроймеханизация» (та собиралась участвовать в тендере по строительству аэропорта в Хабаровске), то адвокаты заявили, что деньги с депозита вообще не похищались. «Они все время там находились, в связи с чем ПАО после отзыва лицензии у Нота-банка заявило на них взыскание,— сказал адвокат Сергей Дорохин.— И получает эти средства в порядке очереди в рамках конкурсного производства».

По поводу хищения 350 млн кредитных средств, оформленных на ООО «Фармстер», защита заверила суд, что Нота-банк не мог понести финансовых потерь хотя бы потому, что сам кредит был переуступлен другому финансовому учреждению. Что же касается истории с кредитом в 321 млн руб., оформленным на Дмитрия Ерохина, то по его поводу защитники заявили, что сам кредитный договор можно считать фиктивным, поскольку он был оформлен сотрудниками банка задним числом, чтобы прикрыть образовавшуюся финансовую дыру. Роль Вадима Ерохина в этом эпизоде свелась к тому, что он, занимая должность заместителя председателя правления, по доверенности от банка подписал разрешение на кредит. Но, заявили адвокаты, следствие не доказало, что подписи под договором принадлежат Вадиму Ерохину, поскольку не была проведена почерковедческая экспертиза, между тем самого Вадима Ерохина в момент оформления договора в банке не было.

Дмитрий Ерохин поддерживал адвокатов и добавил к их заявлениям ряд дополнений. Вадим Ерохин ограничился заявлением, что ему «нечего добавить к словам защиты».

В свою очередь, адвокаты Ноны Михай Виталий Маркин и Михаил Орехов упирали на то, что Останкинский суд неверно рассчитал их клиентке срок заключения, поскольку пересчитал время, проведенное ею под домашним арестом, по нормам, введенным позже начала расследования.

Судейская коллегия согласилась с этим мнением и, пересчитав Ноне Михай срок заключения, распорядилась освободить ее из-под стражи (она уже «пересидела» несколько недель). Доводы же остальных адвокатов посчитала надуманными. Поэтому Вадиму Ерохину суд счел возможным сократить заключение лишь на месяц, а в отношении его брата приговор был оставлен без изменения. Впрочем, адвокаты Ерохиных уже заявили, что «будут и далее бороться за отмену приговора».

Алексей Соковнин