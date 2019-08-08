Силовики вновь штурмуют резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева

Сотрудники правоохранительных органов начали новый штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на штаб экс-главы государства. Его сторонники отменили намеченный на сегодня митинг из-за «изменения ситуации» и возвращаются в село Кой-Таш, где находится резиденция господина Атамбаева.

«Около 200 сотрудников милиции опять пошли на штурм, они используют светошумовые гранаты. Сторонники дают им отпор, их около четырех сотен — оружия у них нет, только камни и палки»,— рассказал собеседник агентства. Местный новостной ресурс 24.kg сообщил о пожаре в резиденции экс-президента. Позже ресурс сообщил, что силовикам удалось вывести часть сторонников господина Атамбаева за пределы его резиденции.

Спустя примерно час после начала штурма спецназ прорвался на территорию резиденции, сообщил местный телеканал «Апрель». Телеканал добавил, что среди силовиков есть раненые. 24.kg отметил, что ворота дома были выбиты бронированной машиной.

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что статус Алмазбека Атамбаева сменится со свидетеля на обвиняемого после того, как тот накануне оказал сопротивление бойцам спецназа, один из которых погиб: «Если его вызывали на допрос как свидетеля, то теперь он будет обвиняемым в совершении тяжкого преступления». Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента Киргизии сообщило, что депутаты предложили ввести в стране чрезвычайное положение.

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Накануне политическая борьба в Киргизии переросла в силовое противостояние, в центре которого оказался бывший президент. Предпринятая спецназом попытка задержания обвиненного в коррупции экс-главы государства вылилась в уличные бои у резиденции господина Атамбаева, поддержать которого вышли сотни его сторонников. Местные телеканалы сообщили, что после столкновений к медикам обратилось 80 человек.

Ранее сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обвинил бывшего президента в грубом нарушении конституции и законов страны из-за того, что господин Атамбаев оказал «жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона».

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