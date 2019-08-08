Госстройнадзор сообщил об изменении порядка продления разрешений на строительство

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга проинформировала застройщиков о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ. Поправки в №283-ФЗ от 02.08.2019 позволяют продлить до 1 января 2020 года разрешения на строительство, срок действия которых истек.

Как отметили в ведомстве, застройщику необходимо учитывать требование закона о том, что со дня окончания действия разрешения до момента обращения за его продлением не должно пройти более трех лет.

Напомним, ранее в петербургском Госстройнадзоре сообщили, что максимальный размер штрафа за незаконную эксплуатацию зданий для юрлиц с 6 августа увеличен в 50 раз.