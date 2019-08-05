Штраф за незаконную эксплуатацию зданий увеличивается в 50 раз

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга проинформировала застройщиков о вступлении в силу с 6 августа Федерального закона о внесении изменений в статью 9.5 Кодекса об административных правонарушениях, касающуюся ответственности за эксплуатацию объектов капитального строительства без соответствующего разрешения. Согласно документу, максимальный размер штрафа за незаконную эксплуатацию зданий для юрлиц будет увеличен в 50 раз (с 20 тыс. рублей до 1 млн руб.), для физических лиц — в пять раз (с 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб.), для должностных лиц — в 25 раз (с 2 тыс. руб. до 50 тыс. руб.). Об этом сообщили в пресс-службе Госстройнадзора.

В ведомстве напомнили, что за 2018 года за подобные нарушения к административной ответственности было привлечено одно должностное и шесть юридических лиц. Общая сумма взысканных штрафов составила 121 500 руб. В текущем году инспекторы уже привлекли к ответственности одно физическое, одно должностное и одно юридическое лицо. Общая сумма взысканных штрафов — 24 тыс. руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургских застройщиков теперь обяжут согласовывать внешний вид не только жилых, но и нежилых зданий. Соответствующее решение приняла комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Заксобрания Петербурга.