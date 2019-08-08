«Газпром нефть» нарастила финпоказатели

Рост добычи и курсовые разницы позволили «Газпром нефти» поставить очередной рекорд по размеру чистой прибыли, которая выросла почти на треть. Компания за счет высокого денежного потока наращивает инвестиции в модернизацию НПЗ, не прибегая к кредитам и снижая чистый долг. В планах производителя довести выплаты акционерам до 50%.

Чистая прибыль «Газпром нефти» в первом полугодии 2019 года по МСФО выросла на 29,2%, до 215 млрд руб., выручка — на 6,8%, до 1,2 трлн руб. Рост чистой прибыли в компании объясняют в основном ростом EBITDA (на 10,8%, до 408 млрд руб.), а также доходом по курсовым разницам. Добыча компании увеличилась в январе—июне на 1,9%, до 31,3 млн тонн.

Капзатраты «Газпром нефти» в первом полугодии выросли на 13%, до 183,9 млрд руб.

В сегменте разведка и добыча инвестиции выросли на 11,7% за счет увеличения объемов бурения и геолого-технических мероприятий, в том числе на зрелых месторождениях, Приразломном и Пальяновском месторождениях. А также за счет строительства инфраструктуры на новых месторождениях (Тазовское и Новопортовское месторождения, проекты нефтяных оторочек). В области переработки компания вложила на 47,8% больше. Основной причиной стал рост расходов на Омском НПЗ в связи с реализацией проектов глубокой переработки.

Как сообщил в интервью «Интерфаксу» финансовый директор «Газпром нефти» Алексей Янкевич, в среднесрочной перспективе капвложения компании будут в районе 400 млрд руб. (последние годы инвестпрограмму составляла 380–390 млрд руб.). Он пояснил, что сейчас компания проходит пик инвестиций в переработку, потому что в активной фазе программа модернизации НПЗ. После ее завершения затраты снизятся. Но, с другой стороны, у компании много возможностей и проектов в добыче, так что вложения в этот сектор увеличатся, сказал господин Янкевич.

Как пояснил Алексей Янкевич, «Газпром нефть» использует собственные средства на реализацию текущих проектов, у компании нет необходимости занимать на рынке.

По итогам полугодия показатель чистый долг / EBITDA составил 0,5х.

Компания, по словам господина Янкевича, рассчитывает на рост чистой прибыли по МСФО в 2019 году по сравнению с 2018 годом, который был рекордным четвертый раз подряд. Параллельно «Газпром нефть» будет, по его словам, наращивать выплаты акционерам и стремиться к рекомендованному Минфином уровню в 50% от чистой прибыли по МСФО. «Сделаем все возможное, чтобы дивиденды на акцию за 2019 год были выше той суммы, которую мы заплатили по итогам 2018 года. Что касается процента от чистой прибыли, то к своей новой цели — 50% прибыли на дивиденды — мы движемся. Но достигнем ее в несколько шагов»,— сообщил он. По словам топ-менеджера, по итогам 2019 года точно будет положительная динамика в начислении дивидендов.

Ольга Мордюшенко