«Шашлык Live» собрал аншлаг Почему о фестивале было объявлено за несколько дней до его начала

Вокруг фестиваля «Шашлык Live» в Парке Горького разгорелся скандал. О том, что в один день с несогласованной протестной акцией, 3 августа, пройдет музыкальное мероприятие, стало известно 31 июля. В неведении оказались даже артисты — группы «Браво» и Tequilajazzz сразу заявили, что выступать не будут. Позже к ним присоединился солист группы «Ногу свело» Макс Покровский. Он сообщил об этом на своей странице в Instagram, но пообещал поклонникам, что придумает способ компенсировать выступление.

В качестве одного из ведущих фестиваля был заявлен солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Поначалу он согласовал свое участие в мероприятии, но позже отказался «по этическим причинам». Музыкант объяснил “Ъ FM” свое решение: «Ничего необычного в предложении участвовать в сборном концерте, который состоится буквально завтра, нет, поэтому изначально мы как-то не среагировали. Через некоторое время мы поняли, что такое совпадение дат проведения неслучайно, и решили отказаться.

Я бы испытывал чудовищный дискомфорт, если бы вел развлекательное мероприятие, пока совсем недалеко от Парка Горького людей бы запихивали в автозаки и били резиновыми палками.

Макс Покровский придумал очень хороший вариант. По его примеру я с большой скидкой проведу какое-нибудь городское мероприятие, когда оно не будет совпадать с протестными митингами».

По данным организаторов, фестиваль посетили более 200 тыс. человек. Опрошенные “Ъ FM” гости мероприятия «Шашлык Live» подтвердили, что, несмотря на непогоду, людей действительно было много. Особенно они ждали выступления групп «Сплин», «Чайф» и коллектива Uma2rman. На сцену вышла и певица Ольга Кормухина. Она осталась довольна публикой и осудила музыкантов, отменивших свои выступления в Парке Горького: «Люди разные: одни во всем ищут позитив, а другие — негатив. Я отношусь к первой категории, остальным же желаю здравствовать. Фестиваль шикарный, теперь буду ждать Дня мороженого — прекрасный гастрономический праздник, я его очень люблю. Я думаю, что те артисты, которые отказались от участия в мероприятии, не правы, к публике так относится некрасиво».

В последние дни в районных сообществах в Facebook начали появляться одинаковые посты с призывами посетить «Шашлык Live». Не обошли фестиваль стороной и знаменитости, например, блогер Ида Галич, участница шоу «Холостяк» Анна Александрова и телеведущий Игорь Лантратов. Все они публиковали фото с шашлыком на фоне Парка Горького и подчеркивали, что послушать музыкантов можно бесплатно. По мнению продюсера Дениса Каргаева, организовать фестиваль с топовыми артистами за два дня и привлечь туда десятки тысяч человек несложно: «Если это московские группы и денег достаточно для проведения мероприятия, то реализовать все не так сложно. Парк Горького — прекрасная площадка, с которой сотрудничают очень хорошие организаторы — они часто работают с выступавшими 3 августа группами. Нужно ли переплачивать сумасшедшие гонорары? Не факт. Организация концерта за пару дней — это нестандартная ситуация, но если это мероприятие бесплатное, то такое бывает. Фестивали в Парке Горького не требуют огромного пиара, ничего не надо анонсировать, это как объявить за два дня до начала о празднике на Красной площади, все в любом случае придут».

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Кормить гостей бесплатно организаторы фестиваля отказались. Стоимость куриного шашлыка начиналась от 250 руб. за 100 гр, говяжьего — от 300 до 700 руб. за порцию. Всего на фудмаркете присутствовали около 200 ресторанов, в том числе Black Star Burger, «Му-му» и «Чайхона №1».

Лилия Галявиева