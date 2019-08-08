БСК не планирует исполнять рекомендации СПЧ по переходу на другую технологию производства

В Башкирской содовой компании (БСК, входит в группу «Башкирская химия») не намерены исполнять рекомендации Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в части перехода на другой способ производства кальцинированной соды, не связанный с сжиганием известняка. Заместитель генерального директора БСК Марина Бортова сообщила "Ъ-Уфа", что предложенный СПЧ альтернативный способ производства «абсолютно нереален», и даже теоретически «переход на безызвестняковые технологии привел бы нас к экологической катастрофе в связи с неизбежным получением колоссального количества отходов производства в виде хлорида аммония — до 1,8 млн т в год».

БСК производит соду по методу Сольве. Альтернативная технология — по методу Хоу — запрещена в большинстве стран как «самая отсталая и самая неэкологичная», отметила собеседница. «Метод Сольве более экологичен, так как предусматривает использования известняка для обеспечения замкнутого цикла производства и нейтрализации хлорида аммония»,— сообщила Марина Бортова.

В БСК не согласны с рекомендацией СПЧ и о проведении дезактивации объекта ядерного происхождения «Кама-2», где компания хранит жидкие отходы производства. «Кама-2» — «это всего лишь закачка соленой воды в глубокие слои земли по трубе», отметила Марина Бортова, добавив, что проект безопасен. По ее словам, в «Каму-2» сливается уже очищенная в результате многоуровневой отстойки в «белых морях» дистиллерная жидкость, или соленая вода. «В глубоких слоях земли находятся гораздо более агрессивные по составу воды, поэтому закачка нашей дистиллерной жидкости — это благо. Благодаря этому воды разбавляются и становятся менее агрессивными»,— отметила представитель БСК, назвав эту технологию утилизации отходов «самой лучшей, самой экологичной».

Марина Бортова сообщила также, что БСК ежегодно вкладывает в модернизацию не менее 1 млрд руб. В компании согласны с рекомендацией о рекультивации шламонакопителей — «белых морей», занимающих 10% территории Стерлитамака. Рекультивация уже идет. В ближайшие пять лет площадь «белых морей» сократится «многократно», отметила представитель компании.

Влада Шипилова