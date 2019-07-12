Google признала, что ее подрядчики могут слушать записи с голосовых помощников

Компания Google признала, что нанимаемые ею подрядчики могут прослушивать записи пользователей, обращающихся к голосовому помощнику Google Assistant. Такое заявление корпорация сделала после того, как стало известно об утечке некоторых таких записей на голландском языке.

Google объяснила передачу таких записей специалистам по разным языкам необходимостью совершенствовать навыки голосового помощника и пообещала расследовать утечку и принять меры для улучшения безопасности. «Языковые эксперты изучают и транскрибируют небольшие кусочки запросов, чтобы помочь нам лучше понимать те или иные языки. Это важная часть процесса развития языковых технологий и она необходима для создания таких продуктов, как Google Assistant»,— говорится в заявлении компании. Google отметила, что эксперты прослушивают лишь около 0,2% всех записей, причем записи, предоставляемые экспертам, анонимны.

Заявление было сделано после того, как в среду бельгийская телекомпания VRT NWS опубликовала собственное расследование, заявив, что Google на постоянной основе прослушивает аудиофайлы, полученные от голосового помощника. В распоряжении VRT NWS оказалось около 1 тыс. таких записей, большая часть из которых была сделана специально для проверки голосового помощника, но некоторые были отрывками реальных запросов. Более того, в некоторых записях содержалась такая информация, как адрес пользователя, упоминание имен внуков, обсуждение личной жизни.

Яна Рождественская